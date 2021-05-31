Copa América no Brasil: Flamengo vai à CBF pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro

O Flamengo se movimenta nos bastidores a fim de reivindicar a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América, oficializada com sede no Brasil na manhã desta segunda-feira, após reunião na Conmebol. Os dirigentes do Flamengo estão a caminho da sede da entidade brasileira, conforme informou inicialmente o jornalista Mauro Cezar Pereira.Na iniciativa, o Flamengo alegará isonomia para tentar a paralisação do Brasileiro. O clube tem três convocados (Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol) para a Seleção Brasileira principal, que disputará dois jogos pelas Eliminatórias - contra Equador e Paraguai, dias 4 e 8 de junho, respectivamente - antes da disputa pela Copa da América, cuja final será no Maracanã e terá início, a princípio, no dia 13 de junho.