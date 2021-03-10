Coordenador científico do Palmeiras explica lesões de Veron e projeta ano

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em sua primeira temporada completa como jogador profissional do Palmeiras, a joia Gabriel Veron passou por diversos problemas físicos, perdendo as finais do Campeonato Paulista da e Libertadores, além de ser cortado da lista do Mundial de Clubes.

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Convidado do NP Cast #10, Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras, explicou o motivo das lesões da Cria da Academia mais promissora e disse o que será feito a respeito para a próxima temporada:

- O Veron é um atleta em formação. Apesar de ser extremamente precoce, tanto no desenvolvimento técnico quanto no físico, ele jogou pouco pelo Sub-20. Entre os profissionais, o nível de resistência é maior, não tem como ele ter a facilidade que tinha no Sub-17. Ele teve uma lesão muscular grave na volta da quarentena e, em uma temporada tão apertada, com tantos jogos decisivos, não houve tempo de treinamento suficiente para ele se recuperar e competir adequadamente - ponderou.

>> Veja a tabela completa do Paulistão e simule os próximos jogos- Uma vez que não teremos pré-temporada, o nosso Núcleo de Saúde e Performance vai fazer uma investigação criteriosa em todos os aspectos durante esse período de recesso de alguns jogadores. A ideia é deixar jogadores como o Veron mais prontos para as muitas exigências competitivas que teremos - concluiu Daniel Gonçalves.

A expectativa é de que o atacante consiga maior sequência na temporada 2021. Em 2020, Veron somou 39 jogos, com nove gols, quatro assistências e 45 passes para finalização com a camisa do Palmeiras.