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Convocados, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo na Copa do Brasil

Caso o Fla avance para as quartas do torneio, zagueiro e meia tendem a ser ausências da equipe de Domènec Torrent; Pedro e Bruno Henrique estão no radar da Seleção...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 12:15

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:15

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Rodrigo Caio e Everton Ribeiro voltam a figurar na lista de convocados de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Desta vez, mais especificamente nesta sexta-feira, a dupla foi chamada para os jogos contra Venezuela (no Morumbi) e Uruguai (Estádio Centenário), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Assim, o zagueiro e o meia serão desfalques do Rubro-Negro no jogo diante do Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileiro. E o mais agravante para o clube: podem ficar de fora da Copa do Brasil.Explica-se: as quartas de final da Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 11 e 18 de novembro - que é justamente o período dos jogos pelas Eliminatórias. Ou seja, caso o Flamengo passe pelo Athletico-PR nas oitavas, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro tendem a desfalcar o Flamengo no torneio de mata-mata.
> Confira a tabela da Copa do Brasil
Tite foi questionado sobre o conflito no calendário, o que o fez deixar de chamar jogadores que atuam no Brasil no ano passado, justamente no afunilamento da Copa do Brasil. Naquela ocasião, os jogos da Seleção eram amistosos. Agora, são visando o Mundial. E foi assim que o técnico justificou:
- Não foi colocado em questão (a não convocação de jogadores do futebol brasileiro por conta da Copa do Brasil). Em outros momentos, estive aqui, reconheci e coloquei para vocês. Esse (momento), absolutamente, foi o que a Seleção Brasileira precisa para o Mundial, e nós já começamos o Mundial - falou Tite, em entrevista coletiva virtual, direto da sede da CBF.
OUTRA DUPLA DO FLA É CITADA
- O nosso radar contempla muito jogador do Campeonato Brasileiro. Nessa função específica (ataque), temos uma série de atletas se destacando. Exemplo de Bruno Henrique, de Marinho, de Pedro, que voltou a atuar em grande nível, mas a gente mantém uma base de atletas, também dando espaço ao Vinícius (Júnior), que tem feito grandes atuações, o Rodrygo também, foi bem aqui... As opções são muitas, acabam sobrando alguns atletas. É uma escolha. Mas esses atletas estão merecendo estar no radar, sim.

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