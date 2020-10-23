Convocados, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro podem desfalcar o Flamengo na Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo Caio e Everton Ribeiro voltam a figurar na lista de convocados de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Desta vez, mais especificamente nesta sexta-feira, a dupla foi chamada para os jogos contra Venezuela (no Morumbi) e Uruguai (Estádio Centenário), nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Assim, o zagueiro e o meia serão desfalques do Rubro-Negro no jogo diante do Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileiro. E o mais agravante para o clube: podem ficar de fora da Copa do Brasil.Explica-se: as quartas de final da Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 11 e 18 de novembro - que é justamente o período dos jogos pelas Eliminatórias. Ou seja, caso o Flamengo passe pelo Athletico-PR nas oitavas, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro tendem a desfalcar o Flamengo no torneio de mata-mata.

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Tite foi questionado sobre o conflito no calendário, o que o fez deixar de chamar jogadores que atuam no Brasil no ano passado, justamente no afunilamento da Copa do Brasil. Naquela ocasião, os jogos da Seleção eram amistosos. Agora, são visando o Mundial. E foi assim que o técnico justificou:

- Não foi colocado em questão (a não convocação de jogadores do futebol brasileiro por conta da Copa do Brasil). Em outros momentos, estive aqui, reconheci e coloquei para vocês. Esse (momento), absolutamente, foi o que a Seleção Brasileira precisa para o Mundial, e nós já começamos o Mundial - falou Tite, em entrevista coletiva virtual, direto da sede da CBF.

OUTRA DUPLA DO FLA É CITADA