Convocado pelo Uruguai, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo em clássico e outros dois jogos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Conforme esperado pela torcida e departamento de futebol do Flamengo, o clube já tem o primeiro desfalque do mês confirmado por conta das Eliminatórias da Copa-2022. Nesta sexta-feira, Arrascaeta foi convocado para defender a seleção uruguaia nos jogos contra a Argentina, dia 26 de março (fora), e Bolívia, dia 30 (em casa). Arrascaeta, como boa parte do grupo principal rubro-negro, se reapresentará no Ninho do Urubu no dia 15. Portanto, o uruguaio já sabe que deve ser baixa para o Flamengo nos jogos contra Botafogo (dia 23), Boavista (27) e Bangu (31), pelas 5ª, 6ª e 7ª rodadas da Taça Guanabara, respectivamente - de acordo com o site da Ferj.

Pode ser que o camisa 14 se reapresente após o clássico ou antes de enfrentar o Bangu, mas a tendência, pelo curto intervalo, é que Arrascaeta desfalque o Flamengo nas três partidas citadas acima.

O Flamengo também está de olho na possibilidade de os jogos das Eliminatórias serem mantidos com a convocação só de atletas que já atuam no continente, o que, se confirmado, resultará em uma série de desfalques para o Rubro-Negro no fim do mês, por conta da Seleção Brasileira (saiba mais aqui).

Em tempo: Maurício Isla, do Chile, é um outro nome carimbado em sua respectiva seleção - como era Arrascaeta.

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