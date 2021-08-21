Convocado pela Bolívia, Marcelo Moreno vai desfalcar o Cruzeiro

O Cruzeiro ficará sem o atacante Marcelo Moreno em dois jogos da Série B. O jogador, que marcou o gol da vitória celeste sobre o Confiança, no Mineirão,pela 20ª rodada da Série B, foi convocado pela seleção boliviana para compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em setembro. Assim, Moreno terá apenas mais um jogo com a Raposa, diante do CRB, no dia 29 de agosto, em Maceió, antes de se apresentar aos bolivianos. O técnico da Bolívia, César Farías, chamou Moreno para três próximos jogos da seleção contra Colômbia, Uruguai e Argentina. Com isso, o atacante vai desfalcar o Cruzeiro nos jogos contra Goiás e Ponte Preta. E, ainda há a possibilidade de ter um terceiro jogo sem Marcelo Moreno, contra o Operário-PR, já que a 24ª rodada da competição ainda não foi desmembrada e confirmada as datas e horários.