'Convocado', Dracena assume com o desejo de um Santos protagonista

Crédito: Reprodução/Santos

O novo executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, foi apresentado pelo presidente Andres Rueda na tarde desta quarta-feira. Segundo o cartola santista, a contratação do ex-zagueiro e multicampeão no Peixe foi aprovada por unanimidade pelo comitê de gestão do clube.- Eu não fui convidado, eu fui convocado! Quando você é convocado, não pode pular para trás. De primeiro momento, não esperava, mas depois de passar alguns momentos, me veio toda a história que tive no Santos desde 2009. A minha vida sempre foi feita por desafios. Esse é mais um desafio que vou superar e fazer sempre o meu melhor como sempre fiz. Isso que podem esperar do Edu Dracena, com muita transparência, honestidade, para que o Santos volte a ser protagonista - disse Edu.

Desde que se aposentou dos gramados, Dracena atuava como assessor técnico no Palmeiras, e conseguiu a conquista de títulos no time da capital. O novo homem forte do futebol do Santos comentou sobre como foi a conversa para deixar o Palmeiras e ir ao Peixe.- A abordagem foi bem tranquila. O presidente me passou uma confiança muito grande, ele queria que eu estivesse aqui para auxiliar da melhor forma possível. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos. O Santos acreditou no meu potencial quando voltei da Turquia. Quando eu recebi o convite, fiquei surpreso por estar em outro clube, mas quando você recebe uma convocação, as coisas vão clareando. Estou muito feliz por voltar e espero ser feliz nessa nova função - explicou Edu.

O capitão do Tri Campeonato da Taça Libertadores da América no Alvinegro da Vila também falou sobre a possibilidade de reforços dentro e fora de campo. Vale lembrar que Dracena chegou para assumir o lugar deixado por dois profissionais: André Mazzuco e Jorge Andrade.

- Temos que viver a realidade do Santos e não vamos fazer loucuras. Sabemos que o Santos precisa voltar a ser protagonista e, para isso, precisamos ter investimentos, profissionais para dar aos atletas as melhores condições para entrarem em campo e darem o melhor. Espero contribuir para que isso aconteça.