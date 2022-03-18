Convocado, Arrascaeta pode desfalcar Flamengo em eventual final do Carioca

Conforme esperado pela recorrência e por sua relevância, Arrascaeta foi confirmado na lista de convocados para a próxima Data Fifa. O Uruguai jogará contra as seleções do Peru e do Chile, no dias 24 e 29 de março, respectivamente, pelas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. E o meia pode ser baixa no Flamengo caso o clube avance à decisão do Carioca. O Fla terá o jogo de volta das semifinais neste domingo, contra o Vasco, podendo perder por até um gol de diferença para ir à final. E o primeiro jogo da decisão está programado para ocorrer no dia 30 ou 31 deste mês, de acordo com o site oficial da Ferj. O martelo será batido apenas na semana que vem.