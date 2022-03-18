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futebol

Convocado, Arrascaeta pode desfalcar Flamengo em eventual final do Carioca

Meia uruguaio foi chamado para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa-2022...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 21:30

Publicado em 17 de Março de 2022 às 21:30

Conforme esperado pela recorrência e por sua relevância, Arrascaeta foi confirmado na lista de convocados para a próxima Data Fifa. O Uruguai jogará contra as seleções do Peru e do Chile, no dias 24 e 29 de março, respectivamente, pelas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. E o meia pode ser baixa no Flamengo caso o clube avance à decisão do Carioca. O Fla terá o jogo de volta das semifinais neste domingo, contra o Vasco, podendo perder por até um gol de diferença para ir à final. E o primeiro jogo da decisão está programado para ocorrer no dia 30 ou 31 deste mês, de acordo com o site oficial da Ferj. O martelo será batido apenas na semana que vem.
No dia 29, o jogo do Uruguai contra o Chile será em território chileno, ou seja, caso Arrascaeta atue com uma minutagem significativa, a sua participação numa eventual ida da final do Cariocão pode ficar comprometida pelo desgaste e logística.
> Veja a tabela do Cariocão
Vale destacar ainda que Tite não convocou representantes do Fla para os dois próximos jogos do Brasil - Everton Ribeiro, Gabi e Pedro estavam na pré-lista.
Crédito: GiorgiandeArrascaetaépresençaconstantenasconvocaçõesdoUruguai(Foto:AFP

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