Convocado, Arrascaeta pode desfalcar Flamengo em eventual final do Carioca

Conforme esperado pela recorrência e por sua relevância, Arrascaeta foi confirmado na lista de convocados para a próxima Data Fifa. O Uruguai jogará contra as seleções do Peru e do Chile, no dias 24 e 29 de março, respectivamente, pelas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. E o meia pode ser baixa no Flamengo caso o clube avance à decisão do Carioca. O Fla terá o jogo de volta das semifinais neste domingo, contra o Vasco, podendo perder por até um gol de diferença para ir à final. E o primeiro jogo da decisão está programado para ocorrer no dia 30 ou 31 deste mês, de acordo com o site oficial da Ferj. O martelo será batido apenas na semana que vem.
No dia 29, o jogo do Uruguai contra o Chile será em território chileno, ou seja, caso Arrascaeta atue com uma minutagem significativa, a sua participação numa eventual ida da final do Cariocão pode ficar comprometida pelo desgaste e logística.
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Vale destacar ainda que Tite não convocou representantes do Fla para os dois próximos jogos do Brasil - Everton Ribeiro, Gabi e Pedro estavam na pré-lista.