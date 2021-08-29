Conversas de Willian com o Arsenal podem se arrastar até segunda; Corinthians aguarda

Crédito: Reprodução / Dugout

O Corinthians segue em compasso de espera para a definição da vinda de Willian, que ainda não conseguiu sua liberação junto ao Arsenal, da Inglaterra. O desfecho, que era esperado para este domingo, deve ficar para segunda-feira, mas não estão descartadas novidades para as próximas horas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com acerto encaminhado com o Timão, o jogador e seus representantes passaram a trabalhar nas tratativas para deixar o Arsenal, seja como empréstimo, seja com rescisão contratual. Embora as partes caminhem para o rompimento, trata-se de um negócio complicado, pois são mais dois anos de vínculo e muitos valores a serem levados em conta durante essas reuniões.

Até o começo da noite deste domingo, nenhuma novidade foi estabelecida no caso. Segundo ouviu o LANCE!, isso não causa preocupação no Corinthians no sentido de Willian ir para outro clube, mas sim apreensão quanto ao prazo, pois a janela de transferências para o Brasil se encerra nesta segunda-feira.

Tudo indica que qualquer novidade deve mesmo ficar para segunda. Não estão descartadas novidades para as próximas horas, mas se a extensão das conversas for confirmada, é um sinal de que a liberação tende a ser feita por meio de rescisão contratual, com o jogador chegando livre para o Corinthians.