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Conversas de Willian com o Arsenal podem se arrastar até segunda; Corinthians aguarda

Definição era esperada para este domingo, porém as tratativas do estafe do jogador com o clube inglês não tiveram novidades até o começo da noite. Tempo fica ainda mais curto...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 20:13
Crédito: Reprodução / Dugout
O Corinthians segue em compasso de espera para a definição da vinda de Willian, que ainda não conseguiu sua liberação junto ao Arsenal, da Inglaterra. O desfecho, que era esperado para este domingo, deve ficar para segunda-feira, mas não estão descartadas novidades para as próximas horas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Com acerto encaminhado com o Timão, o jogador e seus representantes passaram a trabalhar nas tratativas para deixar o Arsenal, seja como empréstimo, seja com rescisão contratual. Embora as partes caminhem para o rompimento, trata-se de um negócio complicado, pois são mais dois anos de vínculo e muitos valores a serem levados em conta durante essas reuniões.
Até o começo da noite deste domingo, nenhuma novidade foi estabelecida no caso. Segundo ouviu o LANCE!, isso não causa preocupação no Corinthians no sentido de Willian ir para outro clube, mas sim apreensão quanto ao prazo, pois a janela de transferências para o Brasil se encerra nesta segunda-feira.
Tudo indica que qualquer novidade deve mesmo ficar para segunda. Não estão descartadas novidades para as próximas horas, mas se a extensão das conversas for confirmada, é um sinal de que a liberação tende a ser feita por meio de rescisão contratual, com o jogador chegando livre para o Corinthians.
Assim como nos casos de Renato Augusto e de Roger Guedes, o Timão está de mãos atadas e só pode aguardar que as conversas entre os representantes do jogador e do clube inglês avancem para poder formalizar a proposta e a contratação. A expectativa é de anunciá-lo na live de aniversário de 111 anos do Alvinegro, marcada para a próxima quarta-feira, 1º de setembro, às 19h10.

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