Conversas avançam e Fred já tem contrato no papel com o Fluminense

Crédito: Nelson Perez / Fluminense FC

É questão de tempo até que o retorno de Fred ao Fluminense seja, enfim, oficializado. O clube e o empresário do atacante avançaram nas conversas ao longo dos últimos dias e o acordo firmado verbalmente já passou para o papel. Agora, a ideia é que a parte burocrática e a assinatura do documento sejam finalizados até o fim de semana.

A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo LANCE!. O Tricolor já começa a preparar o anúncio da contratação. A ideia é aproveitar, inclusive, a atmosfera criada pela reprise do jogo do tetracampeonato neste domingo, na TV Globo.

Fred e Fluminense nunca esconderam a vontade de retomar a relação. Um dos objetivos do presidente Mário Bittencourt era justamente repatriar o jogador durante a gestão. O namoro esquentou quando o atacante se desligou do Cruzeiro através de uma liminar na Justiça.

O contrato de Fred com o Fluminense será válido até o final de 2022. A remuneração do jogador terá uma parte fixa e outra variável. O Tricolor, inclusive, tem planos para o atacante até depois da aposentadoria, o que agradou ao atleta na negociação pelo retorno. Mário Bittencourt deseja que o atacante permaneça no clube e traça as possibilidades para que isso aconteça.

Um dos fatores que travou o desenvolvimento mais rápido da negociação foi a cautela do Flu com relação à parte jurídica, caso o Cruzeiro derrubasse a liminar de Fred. A pandemia do novo coronavírus também atrasou a conversa.