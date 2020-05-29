Conversas avançam e Fred já tem contrato no papel com o Fluminense

É questão de tempo até que o retorno de Fred ao Fluminense seja, enfim, oficializado. O clube e o empresário do atacante avançaram nas conversas ao longo dos últimos dias e o acordo firmado verbalmente já passou para o papel. Agora, a ideia é que a parte burocrática e a assinatura do documento sejam finalizados até o fim de semana.
A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo LANCE!. O Tricolor já começa a preparar o anúncio da contratação. A ideia é aproveitar, inclusive, a atmosfera criada pela reprise do jogo do tetracampeonato neste domingo, na TV Globo.
Fred e Fluminense nunca esconderam a vontade de retomar a relação. Um dos objetivos do presidente Mário Bittencourt era justamente repatriar o jogador durante a gestão. O namoro esquentou quando o atacante se desligou do Cruzeiro através de uma liminar na Justiça.
O contrato de Fred com o Fluminense será válido até o final de 2022. A remuneração do jogador terá uma parte fixa e outra variável. O Tricolor, inclusive, tem planos para o atacante até depois da aposentadoria, o que agradou ao atleta na negociação pelo retorno. Mário Bittencourt deseja que o atacante permaneça no clube e traça as possibilidades para que isso aconteça.
Um dos fatores que travou o desenvolvimento mais rápido da negociação foi a cautela do Flu com relação à parte jurídica, caso o Cruzeiro derrubasse a liminar de Fred. A pandemia do novo coronavírus também atrasou a conversa.
Um dos grandes ídolos da história do Fluminense, Fred tem 288 jogos e 172 gols com a camisa tricolor. Ele levantou os títulos do Campeonato Brasileiro em 2010 e 2012, o Carioca de 2012 e a Primeira Liga em 2016.E MAIS:Fred faz desafio à torcida e diz que irá comprar ingresso da reprise do tetra'Sabíamos que iríamos conquistar um título', lembra Wellington Nem sobre tetra pelo FluminenseAbel relembra 'família' em elenco do Fluminense e destaca jogo marcante para o tetraFred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do Flu E MAIS: