Convenceu? Veja os números de Maycon em seu retorno ao Corinthians

A noite do Corinthians em La Paz não foi como o torcedor desejava, já que a equipe foi derrotada por 2 a 0 para o Always Ready na primeira rodada da Libertadores. A torcida teve a oportunidade de ver Maycon, que reestreou pelo time do Parque São Jorge no segundo tempo, atuando por 49 minutos.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

O atleta não jogava pelo Timão desde 13 de junho de 2018, quando o alvinegro paulista foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Depois, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde era titular absoluto e se via com mercado na Europa, mas retornou ao Brasil em razão da invasão russa na Ucrânia.

O camisa 5 entrou logo após o intervalo, no lugar de João Pedro, que cometeu pênalti no início da partida e complicou a equipe. Dessa forma, Du Queiroz foi deslocado para a lateral-direita, e Maycon foi para o meio-campo.

Logo em seu primeiro lance em campo, nasceu o segundo gol do Always Ready na partida. O atleta não estava bem posicionado e foi apenas um dos vários jogadores que falharam no lance.

> TABELA - Timão avança na Libertadores? Confira a tabela e simule os jogos​Em todo o segundo tempo, de acordo com o site de estatísticas Footstats, Maycon foi o 5º atleta do Corinthians com mais passes completos, 29. Ele ficou atrás de Gil (35), Renato Augusto (36) João Victor (39) e Fábio Santos (43).

Ainda segundo o Footstats, Maycon não realizou nenhum desarme ou interceptação. Ele no entanto foi o único atleta do clube na segunda etapa que conseguiu completar um drible. Willian teve uma tentativa, mas sem sucesso.

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Com uma breve passagem pelo sub-11 da Portuguesa, Maycon chegou ao Timão com 15 anos de idade, tendo se profissionalizado em 2016. Após um rápido empréstimo a Ponte Preta, no mesmo ano, retornou ao clube do Parque São Jorge em 2017, onde se destacou nas campanhas vitoriosas no Paulistão e Campeonato Brasileiro. Foi também campeão estadual em 2018

Ele retornou ao clube no final de março de 2022, por empréstimo até o fim da temporada. O jogador tem contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até 2025, mas voltou ao Brasil em fuga após a invasão das tropas russas na Ucrânia, no último dia 24 de fevereiro, após cerca de uma semana se protegendo no banker de um hotel.

O Corinthians volta a campo no domingo (10), às 16h, contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (13), às 21h, o alvinegro paulista recebe o Deportivo Cali-COL na Neo Química Arena.