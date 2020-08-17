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futebol

Contusão de Vladimir não é grave e goleiro deve jogar contra o Sport

Arqueiro foi substituído depois de uma pancada no pé direito e saiu chorando de campo. Porém, contusão não é séria e atleta deve estar à disposição de Cuca para quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:50

Crédito: Vladimir deve estar à disposição de Cuca para enfrentar o Sport (Ivan Storti/Santos FC
A lesão do goleiro Vladimir no pé direito não é grave. O camisa 1 do Santos, que foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto deste domingo com o Athletico, na Vila Belmiro, após um choque com o companheiro Lucas Veríssimo, foi reavaliado na tarde desta segunda-feira pelo departamento médico do clube.
- Passei por alguns exames e nada sério foi constatado. O pé ainda está um pouco dolorido e inchado, o que é normal porque a pancada foi forte. Quero agradecer a todos que enviaram mensagens desde ontem (domingo) torcendo para que eu me recuperasse logo - declarou.
Confiante, o goleiro santista acredita que terá condições de estar à disposição do técnico Cuca para o compromisso da próxima quinta-feira diante do Sport Recife, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
- Amanhã (terça-feira) logo cedo estarei no CT do Santos para fazer fisioterapia. À tarde, já quero tentar treinar no campo. Como o jogo em Recife é na quinta-feira, acho que haverá tempo suficiente para estar 100% para enfrentar o Sport - finalizou.

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