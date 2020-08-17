Contusão de Vladimir não é grave e goleiro deve jogar contra o Sport

Crédito: Vladimir deve estar à disposição de Cuca para enfrentar o Sport (Ivan Storti/Santos FC

A lesão do goleiro Vladimir no pé direito não é grave. O camisa 1 do Santos, que foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto deste domingo com o Athletico, na Vila Belmiro, após um choque com o companheiro Lucas Veríssimo, foi reavaliado na tarde desta segunda-feira pelo departamento médico do clube.

- Passei por alguns exames e nada sério foi constatado. O pé ainda está um pouco dolorido e inchado, o que é normal porque a pancada foi forte. Quero agradecer a todos que enviaram mensagens desde ontem (domingo) torcendo para que eu me recuperasse logo - declarou.

Confiante, o goleiro santista acredita que terá condições de estar à disposição do técnico Cuca para o compromisso da próxima quinta-feira diante do Sport Recife, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.