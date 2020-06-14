Contrato do camaronês Joel com o Cruzeiro acaba após cinco anos

O atacante camaronês Joel Tagueu não é mais jogador do Cruzeiro. Seu contrato com a Raposa se encerrou no sábado, 13 de junho. Joel não estava no elenco celeste, pois estava emprestado ao Marítimo, de Portugal. Mas, ainda assim, ele se manifestou de forma carinhosa com o clube mineiro em suas redes sociais. O camaronês não teve grandes números com a camisa estrelada, entrando em campo em 28 jogos, marcando apenas três gols no Cruzeiro.E MAIS:'Estava disposto a ajudar a Seleção como Zagallo me pedisse', diz PiazzaCruzeiro espera definição dos rumos do futebol para confirmar contratações de reforçosVictor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo Anderson Barros, diretor de futebol do PalmeirasZagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinarRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeJoel se profissionalizou e se destacou jogando no Brasil, atuando pelo Londrina. Em 2014, o Coritiba o contratou, onde fez uma boa temporada. Em dezembro do mesmo ano, a Raposa o contratou para o ano de 2015. O atacante não conseguiu boa sequência em terras mineiras, e foi emprestado para Santos, Botafogo, Avaí e por fim o Marítimo-POR. Em 2019, Joel reapareceu na reta final do Brasileiro no elenco do Cruzeiro, entrou em campo quatro vezes, sem fazer gols, não ajudando a evitar o rebaixamento cruzeirense para a segunda divisão. Confira a mensagem do camaronês abaixo. Ver essa foto no Instagram Hoje se encerra meu vínculo com o este gigante incontestado, Cruzeirão cabuloso. GRATIDÃO é a palavra que resume o meu agradecimento do fundo do coração. Muito Obrigado ao CRUZEIRO ESPORTE CLUBE pela oportunidade de vestir essa Camisa. #GRATIDAOETERNA ??????⚪️ @cruzeiro Uma publicação compartilhada por Joel Tagueu (@joel_tagueu) em 13 de Jun, 2020 às 12:32 PDT E MAIS:LANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da baseMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeGestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019 E MAIS: