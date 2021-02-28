Contrato do atacante Robinho com o Santos termina neste domingo

Crédito: Divulgação/Santos

A "quarta passagem" de Robinho chega ao fim neste domingo sem o atacante ter disputado uma partida sequer pelo clube e de forma silenciosa, sem a alegria que sempre marcou a trajetória do jogador no clube. Condenado em segunda instância na Itália por participação em um estupro coletivo, o atacante, de 37 anos, mantém a forma em Santos e ainda não tem o futuro definido.

>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroRobinho foi anunciado como reforço do Santos no dia 10 de outubro. Na época, assinou um contrato com salário simbólico. O Peixe correu para registrá-lo na CBF nos poucos dias em que ficou livre dos transferbans da Fifa e ele apareceu no BID no dia 12 de outubro, com direito a plantão da CBF em pleno feriado para o registro.

No entanto, após a repercussão negativa entre os torcedores e pressão dos patrocinadores (a Orthopride chegou a rescindir o contrato), a diretoria do Santos decidiu suspender o contrato do jogador que, na época, ainda estava em condenado em primeira instância e recorria da decisão do Tribunal de Milão, na Itália.No dia 10 de dezembro, o Tribunal de Milão manteve a condenação do jogador a nove anos de prisão. A defesa de Robinho afirma que vai recorrer mais uma vez, mas o Santos manteve a suspensão do contrato.

No início do ano, o novo presidente do Peixe, Andrés Rueda, afirmou que tentaria negociar a rescisão do contrato do jogador, mas não houve acordo. O Santos tem dívidas com Robinho das três primeiras passagens pelo clube.