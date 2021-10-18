Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Pouco tempo, mas impacto imediato. Carlinhos, contratado pelo Botafogo no decorrer da Série B do Brasileirão, já igualou, mesmo em pouco tempo, como o lateral com mais participações diretas para gols no Alvinegro na temporada 2021.+ Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance para acesso ao Brasileirão

O camisa 30, com um gol e uma assistência, tem dois envolvimentos diretos com a camisa alvinegra em pouco mais de 45 dias como jogador do clube. Daniel Borges, lateral-direito titular do Botafogo em boa parte da temporada, também tem duas participações diretas.

Carlinhos também foi envolvido de forma 'indireta' no gol contra de Allan, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos. É do lateral o passe para Luís Oyama, que chuta para o gol e balança as redes. O árbitro do duelo, contudo, assinalou gol contra do defensor da equipe maranhense - 'tirando' a assistência do defensor.

O lateral-esquerdo deu o passe para o gol de Warley na goleada contra o Londrina e balançou as redes no triunfo sobre o CRB, ambos no Estádio Nilton Santos.