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Contratado para a Série B, Carlinhos se iguala como lateral com mais participações em gols no Botafogo

Recém-chegado ao Alvinegro, camisa 30 já tem impacto imediato no jogo ofensivo e chega forte na briga pela titularidade na reta final da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 05:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Pouco tempo, mas impacto imediato. Carlinhos, contratado pelo Botafogo no decorrer da Série B do Brasileirão, já igualou, mesmo em pouco tempo, como o lateral com mais participações diretas para gols no Alvinegro na temporada 2021.+ Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance para acesso ao Brasileirão
O camisa 30, com um gol e uma assistência, tem dois envolvimentos diretos com a camisa alvinegra em pouco mais de 45 dias como jogador do clube. Daniel Borges, lateral-direito titular do Botafogo em boa parte da temporada, também tem duas participações diretas.
Carlinhos também foi envolvido de forma 'indireta' no gol contra de Allan, na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos. É do lateral o passe para Luís Oyama, que chuta para o gol e balança as redes. O árbitro do duelo, contudo, assinalou gol contra do defensor da equipe maranhense - 'tirando' a assistência do defensor.
O lateral-esquerdo deu o passe para o gol de Warley na goleada contra o Londrina e balançou as redes no triunfo sobre o CRB, ambos no Estádio Nilton Santos.
Pedido de Enderson Moreira como reforço para o Botafogo no decorrer da temporada, as primeiras impressões de Carlinhos são positivas. Nos últimos jogos o camisa 30 tem se alternado com Jonathan Silva na equipe titular.

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