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Contratações de Maicon e Maranhão não foram unanimidades no CG do Santos

Atas das reuniões do colegiado mostraram posições contrárias aos acordos...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 19:00

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:00

As contratações do zagueiro Maicon e do volante William Maranhão não foram unanimidades no Comitê de Gestão do Santos. As votações foram apresentas nas atas das reuniões do colegiado, divulgadas nesta segunda-feira.O acordo para a chegada do zagueiro Maicon foi colocado em votação na reunião do dia 1 de março e foi aprovado por 6 votos a 3. O presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Sion e Thomaz Côrte Real foram favoráveis ao acordo. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalka foram contrários à contratação. Esses três já não fazem parte do CG.
A contratação de William Maranhão foi colocada em discussão no dia 14 de março. O acordo foi aprovado por 5 votos a 2. O presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Vitor Sion e Walter Schalka aprovaram o acordo. Rafael Leal e Thomaz Côrte Real foram contrários.Maicon hoje é titular absoluto do Santos. Depois de uma estreia muito ruim diante do Banfield, ele cresceu de produção e tem recebido elogios dos torcedores. Já Maranhão segue bastante questionado pelos santistas. Neste domingo, ele foi vaiado ao entrar em campo para substituir Vinícius Zanocelo na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o América-MG, na Vila Belmiro.
Crédito: OzagueiroMaiconjáconquistouaconfiançadostorcedoresdoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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