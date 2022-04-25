Contratações de Maicon e Maranhão não foram unanimidades no CG do Santos

As contratações do zagueiro Maicon e do volante William Maranhão não foram unanimidades no Comitê de Gestão do Santos. As votações foram apresentas nas atas das reuniões do colegiado, divulgadas nesta segunda-feira.O acordo para a chegada do zagueiro Maicon foi colocado em votação na reunião do dia 1 de março e foi aprovado por 6 votos a 3. O presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Sion e Thomaz Côrte Real foram favoráveis ao acordo. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalka foram contrários à contratação. Esses três já não fazem parte do CG.

A contratação de William Maranhão foi colocada em discussão no dia 14 de março. O acordo foi aprovado por 5 votos a 2. O presidente Andres Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Vitor Sion e Walter Schalka aprovaram o acordo. Rafael Leal e Thomaz Côrte Real foram contrários.Maicon hoje é titular absoluto do Santos. Depois de uma estreia muito ruim diante do Banfield, ele cresceu de produção e tem recebido elogios dos torcedores. Já Maranhão segue bastante questionado pelos santistas. Neste domingo, ele foi vaiado ao entrar em campo para substituir Vinícius Zanocelo na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o América-MG, na Vila Belmiro.