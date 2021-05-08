Contra o Volta Redonda, Flamengo pode alcançar sequência de vitórias inédita desde a Era Jesus

O Flamengo está a um passo de ir à final do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo e brigar pelo tri. No jogo de ida pelas semifinais, com a vantagem de dois resultados iguais, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, e, agora, no Maracanã, mais precisamente a partir das 21h05 deste sábado, terá a oportunidade de alcançar uma sequência de vitórias que não é realizada desde a Era Jorge Jesus: a de seis vitórias consecutivas. No último jogo, vencido diante da LDU pela Libertadores, o Flamengo conseguiu chegar a cinco triunfos seguidos pela primeira vez na temporada. Caso confirme o amplo favoritismo e bata o Voltaço novamente, atingirá o tal feito de seis jogos com vitórias, algo que não ocorre desde março de 2020, quando Jesus ainda era treinador do time.