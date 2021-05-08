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Contra o Volta Redonda, Flamengo pode alcançar sequência de vitórias inédita desde a Era Jesus

Rubro-Negro vem uma série de cinco triunfos consecutivos; neste sábado, recebe o Voltaço com ampla vantagem e favoritismo para assegurar uma vaga na final do Carioca...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 06:55

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 06:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está a um passo de ir à final do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo e brigar pelo tri. No jogo de ida pelas semifinais, com a vantagem de dois resultados iguais, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, e, agora, no Maracanã, mais precisamente a partir das 21h05 deste sábado, terá a oportunidade de alcançar uma sequência de vitórias que não é realizada desde a Era Jorge Jesus: a de seis vitórias consecutivas. No último jogo, vencido diante da LDU pela Libertadores, o Flamengo conseguiu chegar a cinco triunfos seguidos pela primeira vez na temporada. Caso confirme o amplo favoritismo e bata o Voltaço novamente, atingirá o tal feito de seis jogos com vitórias, algo que não ocorre desde março de 2020, quando Jesus ainda era treinador do time.
Na ocasião, a série teve vitórias do Flamengo sobre Boavista (Carioca), Independiente del Valle (Recopa Sul-Americana), Cabofriense (Carioca), Junior Barranquilla (Libertadores), Botafogo (Carioca) e Barcelona (Libertadores). E não parou por aí: a sequência de 100% de aproveitamento durou 10 partidas - foi interrompida com o empate com o Fluminense pela final da Taça Rio.
Desta vez, a equipe de Rogério Ceni ostenta vitórias contra Vélez Sarsfield (Libertadores), Volta Redonda (duas vezes pelo Carioca), Unión La Calera e LDU (Libertadores). E são incríveis 15 gols marcados nos últimos cinco jogos (média de três por partida), além de seis sofridos.
+ Fla perto das oitavas! Veja a tabela completa da Libertadores
A tendência é que Rogério Ceni mescle o time neste sábado, uma vez que está confortável com o placar agregado e pode garantir a vaga nas oitavas da Libertadores no caso de um triunfo na terça, contra o La Calera, pela Libertadores. O rodízio tem sido importante pelo aspecto físico e culminado no êxito em meio ao calendário apertado.

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