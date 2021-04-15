  • Contra o Vasco, Flamengo jogará a 10ª partida na temporada; veja números e curiosidades
futebol

Contra o Vasco, Flamengo jogará a 10ª partida na temporada; veja números e curiosidades

No Clássico dos Milhões desta quinta, que pode ser o primeiro e único da temporada, Rubro-Negro chegará a dez partidas na temporada. Aproveitamento é de 74%...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:35
Quatro dias depois de conquistar a Supercopa do Brasil, o Flamengo realizará o seu 10º jogo na temporada em clássico contra o Vasco, a ser realizado às 19h desta quinta-feira, no Maracanã, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Caso vença o rival, o Rubro-Negro, de quebra, eliminará o rival da competição e o impedirá que dispute as semifinais do Estadual. Pouco antes de a bola rolar naquele que pode ser o primeiro e único Clássico dos Milhões da temporada, LANCE! traz números e curiosidades da atual jornada, iniciada com um time alternativo e já marcada por um título de peso.
Rodrigo Muniz - 5 golsGabigol - 4Arrascaeta - 3Vitinho - 2Diego - 1Gerson - 1Bruno Henrique - 1Pedro - 1Max - 1Hugo Moura - 1
OS GARÇONS
Contestado por parte da torcida, Michael abriu mão das férias estendidas para atuar como titular nas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Oscilou, lutou e conseguiu se destacar com três assistências, sendo o líder deste quesito em 2021. Do elenco e em números gerais, cabe destacar que Everton Ribeiro, com 35, é o principal passador. Veja a lista completa dos garçons da temporada:
Michael - 3 assistênciasDiego - 2Matheuzinho - 2Bruno Henrique - 1Gerson - 1Filipe Luís - 1Isla - 1Vitinho - 1Pedro - 1Lázaro - 1Ramon - 1
Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Dos citados abaixo, Gomes, Hugo Moura, Pepê e Muniz também foram utilizados por Rogério Ceni na temporada; o restante jogou apenas com Maurício Souza. Confira:
Goleiros: Gabriel Batista e Hugo Souza.Laterais: Matheuzinho e Ramon.Zagueiros: Gabriel Noga e Natan. Volantes: Gomes, Daniel Cabral, Richard Ríos e Hugo Moura.Meias: Yuri, Max e Pepê.Atacantes: Lázaro, Thiaguinho, Mateus Lima, Gabriel Barros e Rodrigo Muniz.
Gols marcados: 20Gols sofridos: 6
Os gols estão distribuídos em:
Gols de pênalti: 1Gols de cabeça: 4Perna direita: 9Perna esquerda: 7Gols dentro de área: 15 (75%)Gols fora da área: 5 (25%)

