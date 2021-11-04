Contra o San Lorenzo, Corinthians inicia a busca pelo tri da Copa Libertadores Feminina

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians inicia nesta quinta-feira, às 17h30, a busca pelo seu terceiro título da Copa Libertadores Feminina. A empreitada corintiana no torneio terá como primeiro adversário o San Lorenzo-ARG, na primeira rodada da fase de grupos, que tem sede em Assunção, no Paraguai. Hegemônico no futebol nacional, o Timão chega como um dos favoritos para conquistar a América novamente.TABELA> Veja classificação e simulador do Libertadores Feminina-2021 clicando aqui

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Campeão em 2017 e em 2019, o Corinthians entra na edição 2021 engasgado com o seu resultado na edição 2020, que foi disputada neste ano por conta da pandemia de coronavírus. A equipe de Arthur Elias acabou parando nas semifinais, sendo eliminada nos pênaltis pelo América de Cali, da Colômbia.

Naquele jogo, que terminou 1 a 1 no tempo normal, o Timão sofreu seu único gol em toda a competição. Em compensação, foram 39 gols marcados em seis partidas, ou seja, média de 6,5 por jogo. A eliminação, assim, acabou sendo uma grande "zebra", tanto é que, na final, o time colombiano foi derrotado pela Ferroviária, que é o grande rival do Alvinegro no futebol feminino nacional.Atual campeão brasileiro e classificado para a final do Paulistão depois de eliminar a Ferroviária no último final de semana, o Corinthians viajou para Assunção na última segunda-feira e iniciou sua preparação em território paraguaio para enfrentar o San Lorenzo, no Estádio Arsenio Erico, nesta quinta-feira, às 17h30, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Para essa estreia na edição 2021, o técnico Arthur Elias deve manter a base que vem utilizando nas partidas mais recentes da temporada. Assim, um provável Corinthians é: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Erika e Yasmim; Ingryd (Diany), Gabi Zanotti e Tamires; Gabi Portilho, Vic Albuquerque e Adriana.

Além do San Lorenzo, o Timão enfrenta o Nacional-URU e o Deportivo Capiatá-PAR. Os dois primeiros do grupo avançam para as quartas de final, que assim como as semifinais serão disputadas no Paraguai. A decisão, porém, está marcada para o Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, cidade que também receberá a final da Libertadores Masculina da Sul-Americana.

Para assistir aos jogos do Alvinegro, o torcedor corintiano terá um cardápio extenso de possibilidades. O canal Fox Sports transmitirá a competição em TV fechada, assim como disponibilizará as partidas em seu streaming, o Star+. Além disso, será possível contratar o pay-per-view da Conmebol TV e acompanhar alguns duelos pelo Facebook em parceria com a TV da entidade.

Confira as datas e horários dos jogos do Corinthians: