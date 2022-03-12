Contra o Palmeiras, Marcos Leonardo tenta encerrar jejum de gols no Santos

Camisa 9 e titular do Santos desde o começo da temporada, o atacante Marcos Leonardo vive uma seca de gols. A última vez em que o Menino da Vila balançou as redes dos adversários foi no duelo contra o São Bernardo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão. Já são seis jogos sem marcar.No ano de 2022, entrou em campo em 11 oportunidades, marcou três gols e deu uma assistência. O grande jogo da temporada de Marcos Leonardo aconteceu no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, ainda com Fábio Carille como treinador. Na oportunidade, o jogador fez os dois gols da vitória santista por 2 a 1.