Contra o Palmeiras, Marcos Leonardo tenta encerrar jejum de gols no Santos

Camisa 9 e titular do Santos desde o começo da temporada, o atacante Marcos Leonardo vive uma seca de gols. A última vez em que o Menino da Vila balançou as redes dos adversários foi no duelo contra o São Bernardo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão. Já são seis jogos sem marcar.No ano de 2022, entrou em campo em 11 oportunidades, marcou três gols e deu uma assistência. O grande jogo da temporada de Marcos Leonardo aconteceu no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, ainda com Fábio Carille como treinador. Na oportunidade, o jogador fez os dois gols da vitória santista por 2 a 1.
O garoto de 17 anos já mostrou que gosta de aparece em clássicos. Em 2021, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcos Leonardo também foi o nome da vitória do Peixe contra o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro. Cuca era o treinador.Precisando vencer para buscar uma vaga na próxima fase, o artilheiro do Alvinegro deve novamente ser titular no time de Fabián Bustos contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. O jogo está marcado para às 18h30.
Confira lista de jogos em branco de Marcos Leonardo:
Santos 2x1 Ituano - Paulistão
Mirassol 3x2 Santos - Paulistão
Santos 0x3 São Paulo - Paulistão
Salgueiro 0x3 Santos - Copa do Brasil
Santos 2x2 Novorizontino - Paulistão
Fluminense 1x1 Santos - Copa do Brasil