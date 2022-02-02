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futebol

Contra o Nova Iguaçu, Vasco busca evolução na defesa para tranquilizar o ataque

Cruz-Maltino tenta não ser vazado pela primeira vez na temporada. No ano passado, o início também foi de desempenho ruim na retaguarda, e o final da história todos lembram...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 07:30
Dois gols sofridos no primeiro jogo, mas somente um gol sofrido na segunda partida. O desempenho defensivo do Vasco que está sendo construído, em tese, não está bom, mas está evoluindo. Pode e deve comprovar tal melhora no rendimento da equipe nesta quarta-feira, contra o Nova Iguaçu.Porque não é por ser início de trabalho que o baixo rendimento da defesa é irrelevante. No ano passado, por exemplo, os dois primeiros jogos da temporada foram com um time sub-22, e o Cruz-Maltino foi derrotado por 1 a 0 nos dois jogos. Na sequência, o grupo principal retornou, mas a retaguarda seguiu ruim.
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Para esta temporada, saídas e chegadas resultaram numa verdadeira revolução no elenco. Treinador também mudou. Então é, realmente, muita novidade, muito entrosamento para acontecer. Da atual linha defensiva titular, por exemplo, somente Ulisses, que mal jogava, já estava na equipe.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ainda tem os outros jogadores que compõem o sistema defensivo. Há muita coisa para evoluir, mas é mais fácil vencer quando não se leva gol.
- Acho que estamos nos conhecendo a cada dia, o time mudou bastante. E a tendência é melhorar. Temos trabalhado bastante para evitar de levar gols como aconteceu no último jogo. Vamos trabalhar dia a dia para que possamos nos entrosar o mais rápido possível e que isso não volte a acontecer - pregou o volante Yuri.
Crédito: Vascovivemomentodereconstruçãotambémdefensiva(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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