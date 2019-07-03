Contra o Ituano, Vitória registra seu maior público pagante desde 2013

O Salvador Costa ficou lotado no jogo entre Vitória x Ituano, pela Série D Crédito: Ricardo Madan

Nas últimas sete temporadas, os dois maiores públicos foram registrados justamente em 2019 - 1.379 contra o Estrela do Norte, nas semifinais do Campeonato Capixaba e 1.393 diante do Brasiliense, no jogo de ida da segunda fase da Série D (veja o quadro abaixo com os maiores públicos do Alvianil de 2013 a 2019).

Para o presidente Ademar Rocha, os números são reflexos do trabalho realizado pela atual diretoria, que resgatou o Vitória da Série B Capixaba e conquistou três títulos nos últimos anos.

"Tudo isso que está acontecendo com o Vitória é fruto de um trabalho que começou lá na Série B, quando assumimos um clube que estava desacreditado. Com a união da diretoria e muito trabalho, conseguimos recuperar o Vitória e, depois de títulos, estamos na briga pelo acesso para a Série C. O torcedor que está indo ao estádio, em maior número, gosta de futebol. Ele só precisava de um time que jogasse bem e fosse competitivo. E hoje esse é o Vitória."

Os públicos Crédito: Globoesporte.com/ES