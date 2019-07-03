Contra o Ituano, Vitória registra seu maior público pagante desde 2013

Na partida de ida das oitavas de final da Série D, diante do Ituano, o Vitória registrou o seu maior público. O empate em 0 a 0 levou a classificação para o jogo de ida. Os 2.224 pagantes não é só o maior número de torcedores do Alvianil, em um jogo da competição nacional, como também é o maior em partidas oficiais desde 2013.
Nas últimas sete temporadas, os dois maiores públicos foram registrados justamente em 2019 - 1.379 contra o Estrela do Norte, nas semifinais do Campeonato Capixaba e 1.393 diante do Brasiliense, no jogo de ida da segunda fase da Série D (veja o quadro abaixo com os maiores públicos do Alvianil de 2013 a 2019).
Para o presidente Ademar Rocha, os números são reflexos do trabalho realizado pela atual diretoria, que resgatou o Vitória da Série B Capixaba e conquistou três títulos nos últimos anos.
"Tudo isso que está acontecendo com o Vitória é fruto de um trabalho que começou lá na Série B, quando assumimos um clube que estava desacreditado. Com a união da diretoria e muito trabalho, conseguimos recuperar o Vitória e, depois de títulos, estamos na briga pelo acesso para a Série C. O torcedor que está indo ao estádio, em maior número, gosta de futebol. Ele só precisava de um time que jogasse bem e fosse competitivo. E hoje esse é o Vitória."
Apesar dos bons números nos dois jogos realizados em casa, o Vitória terá que deixar o Salvador Costa, caso avance para as quartas de final. De acordo com o regulamento da Série D, a partir desta fase, o estádio terá que ter a capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) espectadores sentados e sistema de iluminação para partidas noturnas.