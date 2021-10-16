Contra o Flu, Corinthians teve ataque mais eficiente e com menor pontaria desta 'era' com reforços; entenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma vitória importante na última quarta-feira, diante do Fluminense, na Neo Química Arena. No entanto, a atuação ofensiva da equipe ficou bem abaixo do esperado, com vem sendo nos últimos jogos. Esse problema pode ser visto nas estatísticas fornecidas pelo Footstats, que mostram que o Timão teve sua partida mais eficiente no ataque, mas ao mesmo tempo com a menor pontaria desde que os reforços chegaram.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Diante do Flu, o placar de 1 a 0 acabou premiando a equipe mais eficiente e não aquela que mais tentou, já que os cariocas finalizaram 13 vezes para tentar superar Cássio, sendo quatro delas em direção ao gol. Apesar de ter jogado a maior parte do tempo "esperando" o Alvinegro, a equipe de Marcão criou mais e teve mais chances de balançar a rede, mas o que ganha jogo é a eficiência.

E isso o Corinthians teve de forma impressionante. Apesar de ter finalizado oito vezes, sendo apenas uma em direção ao gol, foi justamente essa que acabou superando Marcos Felipe e abrindo o placar para os corintianos com um belo tento de Gabriel Pereira, que praticamente definiu a partida, uma vez que o Fluminense não teve mais poder de reação. A vitória foi garantida com 1 a 0.Levando em conta o recorte a partir do clássico contra o Santos, que deu início à "era dos reforços", com a estreia de Giuliano, o Corinthians havia conseguido 100% de aproveitamento nos chutes que foram ao gol do adversário. A maior porcentagem até aqui havia sido contra o Ceará, em que das quatro finalizações certas, três balançaram a rede, ou seja, 75% de aproveitamento.

Mas ao mesmo tempo que houve essa eficiência, o ataque não criou mais chances de gol, nem mesmo conseguiu ameaçar a meta adversária por mais vezes. Foram oito finalizações contra o Flu, sendo sete delas erradas. Em resumo, o time acertou apenas 12,5% dos chutes, a pior porcentagem dessa "era dos reforços", em que o desempenho com menor pontaria teve 33,3% de acerto em quatro partidas (Athletico-PR, Grêmio, Juventude e Atlético-GO).

Em média, nesses jogos da "era dos reforços", o Corinthians acerta 50,4% dos chutes (59 de 117) e tem um aproveitamento de gols de 27,11%, ou seja, marcou 16 gols em 59 finalizações certas. Em outras palavras, a atuação do ataque corintiano teve um dia bastante atípico, mas que ligou o sinal de alerta pela queda de rendimento ofensivo nessas partidas mais recentes do time.

Confira a lista dos jogos citados acima: