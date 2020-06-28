Contra o Boavista, Flamengo mira recordes em transmissão na FlaTV

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

A decisão de transmitir o jogo contra o Boavista, na próxima quarta, foi celebrada pelo Flamengo como “um grande passo para o futebol brasileiro”, referindo-se à Medida Provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18. Caso se confirme - há a possibilidade do impedimento judicial -, a transmissão exclusiva e gratuita pela FlaTV promete ser histórica também para o clube, com a comunicação mirando novos recordes para o canal no Youtube.

Único clube que não negociou os direitos de transmissão com a TV Globo para o Campeonato Carioca de 2020, o Flamengo não teve partidas do Estadual deste ano televisionados. Assim, a FlaTV tem feito a cobertura destas partidas apenas com o áudio, sem imagens ao vivo. A exceção foi no confronto com a Portuguesa, em 14 março, o último do time de Jorge Jesus antes da paralisação de mais de três meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em acordo extraordinário com o Grupo Globo, a vitória por 2 a 1 foi transmitida ao vivo pelo canal no Youtube, alcançando um pico de 988.478 telespectadores simultâneos, uma marca que a comunicação do clube espera bater na próxima quarta. Ao todo, o vídeo do jogo tem mais de 6 milhões e 500 mil visualizações.