Contra Flamengo, Palmeiras pode quebrar mais um tabu sob comando de Abel Ferreira

A cada dia que passa, a final da Libertadores está mais próxima. A partida decisiva entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá no próximo sábado (27). O Verdão não vence o adversário da decisão desde 2017, mas, para quebrar esse jejum, conta com o bom retrospecto de Abel Ferreira, que já fez história mais de uma vez com a camisa alviverde.O português chegou ao Maior Campeão Nacional e, logo na primeira temporada, já conquistou a competição continental. Até assumir o comando da equipe, o time tinha apenas um título da Liberta, mas, no dia 30 de janeiro de 2021, venceu o Santos no Maracanã e levantou o troféu pela segunda vez.
Além disso, liderado por Abel, o Verdão quebrou um tabu importante na Libertadores. A equipe, que nunca tinha eliminado o São Paulo na história do torneio continental, teve de enfrentar o rival paulista nas quartas de final. Na época, o retrospecto com Abel era negativo, mas, após um empate no Morumbi, o Alviverde goleou e chegou à semifinal.Contra o Flamengo, o Maior Campeão Nacional vive um tabu de nove jogos sem vitória. O último triunfo foi no segundo turno do Brasileirão 2017, por 2 a 0.
Em busca de finalizar este jejum e conquistar mais uma Libertadores, o Palmeiras entra em campo no dia 27 de novembro, contra os cariocas, no estádio Centenário, em Montevidéu.