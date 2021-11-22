Contra Flamengo, Palmeiras pode quebrar mais um tabu sob comando de Abel Ferreira

A cada dia que passa, a final da Libertadores está mais próxima. A partida decisiva entre Palmeiras e Flamengo ocorrerá no próximo sábado (27). O Verdão não vence o adversário da decisão desde 2017, mas, para quebrar esse jejum, conta com o bom retrospecto de Abel Ferreira, que já fez história mais de uma vez com a camisa alviverde.O português chegou ao Maior Campeão Nacional e, logo na primeira temporada, já conquistou a competição continental. Até assumir o comando da equipe, o time tinha apenas um título da Liberta, mas, no dia 30 de janeiro de 2021, venceu o Santos no Maracanã e levantou o troféu pela segunda vez.