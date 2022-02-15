Contra aumento do valor do ingresso, torcidas organizadas do Flamengo não irão ao jogo contra o Madureira

O aumento do preço dos ingressos para a partida entre Madureira e Flamengo, em 100% em relação ao jogo do Tricolor contra o Vasco, por exemplo - saiba mais aqui! - motivou um protesto das torcidas organizadas do Rubro-Negro, que anunciaram, em nota, que não comparecerão ao duelo no Conselheiro Galvão nesta quarta, às 15h30. O valor da entrada para a partida é de R$ 120.- O motivo é o alto preço do ingresso que o Madureira, mandante da partida, impôs, sendo que, em partidas anteriores, o valor era a metade do atual. Deixamos claro que repudiamos este aumento exorbitante de um jogo para o outro. Vale ressaltar também nosso repúdio à Ferj, sempre conivente com esse tipo de atitude e inimiga do futebol popular - dizem as torcidas organizadas. Assinaram a nota, divulgada nas redes sociais nesta terça-feira as seguintes torcidas: 'Fla Manguaça", "Urubuzada", "Império Rubro-Negro" e "Nação 12".Saiba tudo agora no LANCE! Rápido" />