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Contra aumento do valor do ingresso, torcidas organizadas do Flamengo não irão ao jogo contra o Madureira

Carioca: duelo será realizado na casa do Tricolor Suburbano nesta quarta-feira, às 15h30
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Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 14:54
O aumento do preço dos ingressos para a partida entre Madureira e Flamengo, em 100% em relação ao jogo do Tricolor contra o Vasco, por exemplo - saiba mais aqui! - motivou um protesto das torcidas organizadas do Rubro-Negro, que anunciaram, em nota, que não comparecerão ao duelo no Conselheiro Galvão nesta quarta, às 15h30. O valor da entrada para a partida é de R$ 120.- O motivo é o alto preço do ingresso que o Madureira, mandante da partida, impôs, sendo que, em partidas anteriores, o valor era a metade do atual. Deixamos claro que repudiamos este aumento exorbitante de um jogo para o outro. Vale ressaltar também nosso repúdio à Ferj, sempre conivente com esse tipo de atitude e inimiga do futebol popular - dizem as torcidas organizadas. Assinaram a nota, divulgada nas redes sociais nesta terça-feira as seguintes torcidas: 'Fla Manguaça", "Urubuzada", "Império Rubro-Negro" e "Nação 12".Saiba tudo agora no LANCE! Rápido" />
Crédito: OrganizadasdoFlamengoprotestamcontrapreçodosingressos(Foto:GilvanSouza/Flamengo

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