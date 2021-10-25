Contra adversário da estreia, Palmeiras completa ano com mais jogos no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras tenta a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (25), diante do Sport às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Contra o mesmo adversário da estreia na volta para casa, o Alviverde chega a 37 jogos no estádio em 2021, ano em que o clube mais atuou no estádio.De volta após a reforma em novembro de 2014, foram apenas duas partidas. O ano com mais compromissos disputados no Allianz até o momento, além do atual, aconteceu justamente em 2015, quando o estádio recebeu a primeira temporada completa.

Em todos os anos o Palmeiras precisou sair do Allianz, seja por conta de eventos ou em razão da pandemia, como aconteceu em 2021. A única vez como mandante longe de casa sob o comando de Abel Ferreira aconteceu na Recopa Sul-Americana, quando enfrentou o Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, em Brasília.O ano com mais partidas no Allianz, porém, é o de pior desempenho. São apenas 57,4% dos pontos conquistados, número inferior aos 75,7% de 2017, até o momento o maior aproveitamento palmeirense.