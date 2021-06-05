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Contra a Ponte Preta, Vasco já teve gols de crias da Colina, início de reação e Joel Santana treinador

Joias viveram alguns dos últimos momentos pelo Cruz-Maltino contra a Macaca. Em 2015, a rival deste domingo foi vítima do início de reação. Papai Joel e Thalles já foram personagens...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 07:30

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br
Os jogos recentes contra a Ponte Preta despertam sentimentos diversos no torcedor do Vasco. Na memória existem a saudade de jovens promissores, mas que estão noutros clubes, o início de uma reação quase bem sucedida contra o rebaixamento e até o folclore de Joel Santana à beira do gramado. Veremos a história que será contada neste domingo.O último encontro entre as equipes foi em 2017, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, Paulinho e Mateus Vital marcaram para o Cruz-Maltino na vitória por 2 a 1. Foi a última partida do meia pelo clube em que cresceu. Em seguida, ele foi vendido ao Corinthians. O atacante foi para o Bayer Leverkusen (ALE) cerca de seis meses depois.
Em 2015, o Moisés Lucarelli foi palco do início de um quase milagre. Já afundado na tabela, o time contratou Leandrão, então artilheiro da Série C, para tentar se salvar no Brasileirão. Era o segundo jogo do centroavante, e o atual treinador do Boavista marcou o único gol dele com a Cruz de Malta.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O time de Jorginho obteve uma recuperação fantástica, mas não o suficiente para manter a equipe na elite do Brasileirão. Eram 13 pontos, antes daquela 24ª rodada, que o então lanterna precisava tirar para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ao final da campanha, faltaram dois.
Se caiu em 2015, em 2014 o time lutou, mas conseguiu o acesso. E duelou duas vezes com a Macaca. Foram dois empates. No segundo, duas saudades: o técnico era Joel Santana, na última passagem por um clube grande; e no banco estava Thalles, centroavante que morreu há dois anos. À época, ele pertencia ao Vasco, mas estava emprestado justamente à Ponte Preta.

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