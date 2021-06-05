Contra a Ponte Preta, Vasco já teve gols de crias da Colina, início de reação e Joel Santana treinador

Crédito: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Os jogos recentes contra a Ponte Preta despertam sentimentos diversos no torcedor do Vasco. Na memória existem a saudade de jovens promissores, mas que estão noutros clubes, o início de uma reação quase bem sucedida contra o rebaixamento e até o folclore de Joel Santana à beira do gramado. Veremos a história que será contada neste domingo.O último encontro entre as equipes foi em 2017, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, Paulinho e Mateus Vital marcaram para o Cruz-Maltino na vitória por 2 a 1. Foi a última partida do meia pelo clube em que cresceu. Em seguida, ele foi vendido ao Corinthians. O atacante foi para o Bayer Leverkusen (ALE) cerca de seis meses depois.

Em 2015, o Moisés Lucarelli foi palco do início de um quase milagre. Já afundado na tabela, o time contratou Leandrão, então artilheiro da Série C, para tentar se salvar no Brasileirão. Era o segundo jogo do centroavante, e o atual treinador do Boavista marcou o único gol dele com a Cruz de Malta.

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O time de Jorginho obteve uma recuperação fantástica, mas não o suficiente para manter a equipe na elite do Brasileirão. Eram 13 pontos, antes daquela 24ª rodada, que o então lanterna precisava tirar para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ao final da campanha, faltaram dois.