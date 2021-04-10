Contra a maré da experiência, Matías Galarza se consolida rapidamente entre os titulares do Vasco

Crédito: Galarza tem tido início de jornada como profissional de grande destaque (Rafael Ribeiro/Vasco

Os jogos e semanas foram passando, os jogadores mais experientes foram entrando na equipe e, pouco a pouco, o time do Vasco foi envelhecendo. Na defesa, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; no ataque, Cano; no meio-campo, Marquinhos Gabriel. Mas exatamente neste setor um jogador foi contra o fluxo: Matías Galarza surpreendeu, ganhou espaço e justifica a titularidade.O paraguaio de 19 anos completados há dois meses entrou no intervalo do primeiro jogo da temporada e participou de praticamente todo o segundo - ambas as partidas disputadas pela equipe sub-22. Após três jogos sem sair do banco, fez um golaço contra o Macaé, mesmo entrando no final e ficando menos de dez minutos em campo.

Titular no jogo seguinte, fez mais um gol e a vaga entre os 11 iniciais pareceu se confirmar contra o Fluminense. E o caçula também começou a partida eliminatória contra o Tombense, na última quarta-feira.

- O Matías fez um excelente jogo. O que ele mais entrega, além da técnica, é a intensidade. Ele conseguiu quebrar linhas, construiu por dentro, foi um "8" com a bola, um "8/10". É um jogador jovem, evolui de parte a parte, mas nos dá muita entrega no conjunto. É um jogador muito importante - valorizou o técnico Marcelo Cabo.

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