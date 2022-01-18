Contra a escassez de opções, Vasco terá jogadores polivalentes no meio-campo e ataque

Apesar de já ter contratado 11 jogadores, o Vasco ainda tem lacunas a serem preenchidas no setor ofensivo. Com o Campeonato Carioca se aproximando, Zé Ricardo tem poucas opções para escalar, mas poderá fazer alterações táticas com os jogadores que tem. Ao menos três jogadores têm na polivalência uma característica latente: os meias Nene, Vitinho e Bruno Nazário.O veterano já atuou, nos últimos anos, como meia central e pela faixa esquerda da criação; já os dois apresentados na última segunda-feira poderão dar opção em diferentes funções no meio-campo/ataque. O número 7, por exemplo, já foi deslocado de sua função de origem para a ponta esquerda no jogo-treino do último sábado.

- Eu me sinto bem, confortável é na meia, centralizado. Mas eu me senti super bem, fui bem também no amistoso. Certeza que temos que deixar uma pulguinha na cabeça do treinador. Estou à disposição dele (Zé). Se ele quiser que eu jogue do outro lado (direito), na ponta esquerda também... estou aqui para ajudar. Meu maior objetivo é colocar o Vasco na primeira divisão - pregou Bruno Nazário.

Por sua vez, Vitinho se credencia à titularidade por ser, ao que parece, um dos jogadores mais versáteis do atual grupo do Vasco. Não é todo mundo que se garante de primeiro volante a ponta esquerda.

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- Pode esperar muita vontade, muitas alegrias. Sou intenso, vim para ajudar. No meio-campo, vou fazer todas as funções que forem preciso, que o Zé me pedir. Sou um cara que chega muito bem na área e finaliza bem de fora da área também - afirmou o atleta cedido pelo Corinthians. E completou:

- Onde me colocar eu vou representar muito bem a camisa do Vasco. Sou um cara versátil, que joga em qualquer posição. Então não é problema se for aberta ou por dentro, vindo de trás. Vim aqui para ajudar o Vasco - finalizou.