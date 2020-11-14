Contexto de jogo contra o Santos aumenta responsabilidade de Abel Braga no Inter

Crédito: Divulgação/Internacional

No período de uma semana, os olhares otimistas e esperançosos de torcedores do Internacional em relação ao trabalho que era desenvolvido por Eduardo Coudet deram lugar a absoluta desconfiança (e certo tom de descrença) depois do turbilhão de informações que conduziram o treinador argentino a Espanha e o retorno de Abel Braga ao comando.

Abel contêm bastante prestígio no clube e as conquistas obtidas falam por si só, mas o primeiro capítulo da sua sétima passagem pelo Colorado (derrota por 1 a 0 para o América-MG na Copa do Brasil em desempenho bastante contestado) já colocaram em risco a sobrevivência da equipe em uma das três frentes propostas a se conquistar uma taça na temporada.

E o pior: na competição mais lucrativa e analisada pela diretoria como elemento chave para manutenção da saúde financeira do clube em um estágio confortável pois, na avaliação de orçamento, a pretensão de premiação do Inter seria de chegar, ao menos, a semifinal da competição.

Naturalmente, dentro desse contexto e pensando na diferença pequena que o Inter acumula para seus concorrentes diretos na briga da parte alta do Brasileirão, o embate desse sábado (14) frente ao Santos na Vila Belmiro ganhou tom de maior seriedade.