'Contente, mas podíamos ter feito mais gols', afirma Arias após vitória do Fluminense sobre Portuguesa

A sensação de que o Fluminense poderia sair de campo com um placar mais dilatado do que a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa também marcou Jhon Arias. O colombiano, que buscou jogadas de ataque e teve oportunidades no duelo deste domingo (13), pela sexta rodada da Taça Guanabara no Nilton Santos, falou sobre o jogo. - Estou contente, bastante conntete. Creio a torcida do Fluminense é muito importante. Acompanha, acalenta e, por aí, conseguimos o resultado. Creio que podíamos fazer mais gols, mas estou feliz porque ganhamos - disse ao PPV do Carioca.