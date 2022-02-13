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'Contente, mas podíamos ter feito mais gols', afirma Arias após vitória do Fluminense sobre Portuguesa

Colombiano valoriza triunfo que o Tricolor das Laranjeiras obteve neste domingo (13), por 1 a 0, no Nilton Santos, mas reconheceu frustração por chance que desperdiçou...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 18:43

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 18:43
A sensação de que o Fluminense poderia sair de campo com um placar mais dilatado do que a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa também marcou Jhon Arias. O colombiano, que buscou jogadas de ataque e teve oportunidades no duelo deste domingo (13), pela sexta rodada da Taça Guanabara no Nilton Santos, falou sobre o jogo. - Estou contente, bastante conntete. Creio a torcida do Fluminense é muito importante. Acompanha, acalenta e, por aí, conseguimos o resultado. Creio que podíamos fazer mais gols, mas estou feliz porque ganhamos - disse ao PPV do Carioca.
O jogador reconheceu que ficou frustrado com uma oportunidade desperdiçada no segundo tempo.
- Sim, foi uma chance muito clara. Claro que queria anotar, mas agora tenho de seguir trabalhando - declarou.
Crédito: 'TorcidadoFluminenseémuitoimportante.Acompanha,acalenta',disseArias(nafoto,abraçadoporCano(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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