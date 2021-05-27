Consolidado no Fluminense e arma chave nos segundos tempos, Abel Hernández diz: 'Estou muito feliz'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Abel Hernández foi contratado para reforçar o setor ofensivo durante a maratona de jogos que a temporada reserva ao Fluminense. E como uma alternativa a Fred, o uruguaio tem se mostrado importante como munição no arsenal tricolor. Em apenas oito partidas, sendo três como titular, o atacante já anotou quatro gols e deu uma assistência.

> Veja quais são os jogos da primeira rodada do BrasileirãoA média impressiona, e Abel precisa, segundo dados do site SofaScore, de apenas 59 minutos para participar de um gol. Além disso, o camisa 32 tem se mostrado decisivo por balançar as redes em momentos importantes. Três dos quatro gols empataram o placar para o Fluminense e o outro diminuiu a vantagem do adversário.

- Muito contente pelo que tenho feito dentro de campo. Tenho conseguido trabalhar bem nos treinamentos e isso dá frutos nos jogos. Estou feliz e espero seguir com esse rendimento - comentou o jogador.

Na partida contra o River Plate, Abel deu sua primeira assistência pelo Tricolor. Mas sair da área e auxiliar na construção das jogadas não é algo totalmente novo para o centroavante.

- Também é uma característica minha sair um pouco da área e ajudar, dar uma assistência. Como centroavante, costumo mais fazer gols, mas sempre que possível vou contribuir dando passe também - disse.

Reserva imediato de Fred, Abel Hernández falou sobre como tem sido sua convivência com o ídolo e capitão tricolor. Além de rasgar elogios ao camisa 9, o uruguaio revelou observar os movimentos do companheiro para aprender o que puder.