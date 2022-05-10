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Conselho reprova emenda que visava proibir participação nos poderes do Flamengo durante o processo eleitoral

Dessa forma, um dirigente, por exemplo, pode concorrer a cargos públicos; a votação para a rejeição dessa proposta foi a seguinte de 160 contra, e 110 a favor...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 01:29

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2022 às 01:29
Na noite da última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo reprovou uma emenda ao estatuto que visava proibir a participação de sócios integrantes de algum dos poderes do clube durante o processo eleitoral. Dessa forma, um dirigente, por exemplo, pode concorrer a cargos públicos. > Veja 15 atacantes que poderão mudar de clube em julho na EuropaCabe destacar que a votação para a rejeição dessa proposta foi a seguinte: 160 votos contra, e 110 a favor.
Hoje, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, também ocupa o cargo de vereador no município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, como a emenda em questão foi rejeitada, ele poderá, caso queira, concorrer a um cargo nacional.
Na reunião, outro ponto ainda foi definido: a inclusão da categoria de sócios chamada "Off-Rio". Ela tem uma limitação de apenas mil associados.
Por fim, o presidente Rodolfo Landim estava presente na reunião do Conselho e defendeu o trabalho realizado pelo departamento médico, que tem sofrido com muitas críticas da torcida, sobretudo a partir do último ano.
Crédito: Hoje,MarcosBrazocupaocargodevereadornomunicípiodoRiodeJaneiro (Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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