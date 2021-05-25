Conselho do Santos confirma reprovação das contas de 2020

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Com 96% dos votos, o Conselho Deliberativo do Santos manteve a reprovação das contas da gestão de 2020 de José Carlos Peres e Orlando Rollo, em reunião realizada na noite desta segunda-feira. O parecer do Conselho Fiscal agora vai para a Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS) para análise dos próximos passos.O Santos apresentou um déficit de R$ 119 milhões em 2020. O parecer do Conselho Fiscal pediu a reprovação das contas e o Conselho Deliberativo já havia aprovado o parecer em reunião realizada na segunda quinzena de abril.

José Carlos Peres e Orlando Rollo tiveram a chance de apresentar a defesa para o Conselho Fiscal, mas os membros do Conselho Fiscal mantiveram o pedido de reprovação e o novo parecer foi acatado pelo Conselho.José Carlos Peres já foi expulso do clube na reunião desta segunda pelo uso indevido do cartão corporativo.