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Conselho do Corinthians aprova revisão do orçamento de 2021; previsão é de superávit

Na noite da última terça-feira, o Conselho Deliberativo do Timão se reuniu para discutir a aprovação do orçamento revisto. Clube espera fechar ano com R$ 95,3 milhões em vendas...
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Publicado em 

20 out 2021 às 14:04

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:04

Crédito: Corinthians/Divulgação
O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu na noite da última terça-feira para discutir a aprovação da revisão do orçamento para o ano de 2021. O documento, aprovado pelo órgão, prevê superávit no fim da temporada, mas inclui uma projeção de R$ 95,3 milhões em vendas de jogadores no total.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em sua versão anterior, o orçamento previa um lucro contábil de R$ 1,1 milhão em 31 de dezembro de 2021. No entanto, esse foi um dos itens revisados pela diretoria, que diminuiu a projeção de superávit para R$ 713 mil. Fechar a temporada com resultado financeiro positivo é uma das metas dessa gestão.
Uma das alterações orçamentárias que se fizeram necessárias para manter a projeção de superávit foi valor arrecadado em vendas de jogadores. No início do ano, o clube projetou R$ 70 milhões em negociações, mas essa quantia foi modificada para R$ 95,3 milhões. Até o momento, o Timão arrecadou R$ 13,8 milhões nesse quesito, ou seja, precisa de mais R$ 80 milhões até o fim do ano.Os dirigentes confiam que isso será possível, apostando no real desvalorizado, o que alavancaria as cifras de qualquer venda em euro ou em dólar. No entanto, segundo apurou o LANCE!, alguns conselheiros não estão confiantes com essa projeção e acreditam ser muito difícil atingir a meta em dois meses.
De concreto mesmo, o clube conta com o aumento das receitas referentes à marca Corinthians, aos patrocínios e aos direitos de TV. Somente nesses itens, cerca de R$ 45 milhões foram acrescentados em relação à versão anterior do orçamento. Apesar disso, houve a necessidade de refazer a projeção para a arrecadação com bilheteria, que diminuiu em cerca de R$ 14 milhões, que ao mesmo tempo alivia a previsão com gastos na operação dos jogos na Arena.
Um número que chama a atenção, porém, é o de gastos com pessoal, que inclui salários, direitos de imagem, encargos sociais e direitos federativos. Na versão anterior do orçamento, esse valor era de R$ 268 milhões e na nova versão ele aumentou consideravelmente para R$ 314 milhões, ou seja, acréscimo de R$ 46 milhões, quantia maior do que aquilo que foi adicionado com as receitas de TV, de exploração da marca e de patrocinadores.
Vale destacar que a dívida total do clube continua próxima de R$ 1 bilhão. No último balancete divulgado, que contabiliza as informações até o fim de agosto, o valor da dívida acumulada estava em R$ 977,2 milhões. Essa quantia não engloba os valores devidos pelo Corinthians em relação ao seu estádio.

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