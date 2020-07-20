Conselho Deliberativo do Vasco terá reunião para aprovação da reforma do estatuto do clube

A reforma do Estatuto do Vasco, com eleição direta já aprovada no Conselho Deliberativo do clube antes da pandemia de Covid-19 chegar no Brasil, deverá ser referendada na mesma casa no próximo sábado. O presidente do Deliberativo, Roberto Monteiro, convocou uma reunião presencial para o próximo sábado, em São Januário, com esta pauta.
Tal convocação foi possível diante de decreto municipal explicitado no ofício. O corpo do texto ressalta também a necessidade de cuidados já sabidos de higiene em meio à disseminação do novo coronavírus e o motivo do encontro: conhecimento da redação final da pauta que será levada à Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
A AGE, isto é, com todos os sócios, e não só os conselheiros, ainda será convocada. E tais passos são importantes devido à proximidade da marcação da eleição presidencial do clube, prevista para o fim deste ano e que, pela primeira vez, deverá ser de forma direta. A marcação da data deverá ocorrer em três semanas.