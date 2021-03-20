Conselho Deliberativo do Botafogo vai votar sobre Plano de Metas e orçamento de 2021

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Pautas sobre o futuro do Botafogo serão discutidas de forma oficial. O clube de General Severiano marcou uma reunião do Conselho Deliberativo para o dia 29 de março, uma segunda-feira, para debater temas que envolvem diversas áreas do Alvinegro. O encontro, por conta da pandemia do novo coronavírus, será realizado de forma virtual.

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Entre os temas debatidos, o topo será a aprovação do Plano de Metas, que envolve o objetivo do Botafogo dentro de campo em 2021, e o Orçamento, com o resumo das finanças no ano passado. O Conselho Fiscal também dará um parecer sobre os temas.

Além disto, o Deliberativo do Alvinegro também irá discutir sobre a proposta dos atuais diretores de reorganizar as vice-presidências do clube - algo previsto em Estatuto - e votarão sobre a cessão de espaços nas sedes do Botafogo para a instalação de painéis publicitários.

Outros temas também envolvem a autorização da área do Centro de Treinamento, o Espaço Lonier, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para a utilização dos times de base e indicar os representantes do Alvinegro que irão participar das próximas assembleias gerais da Companhia Botafogo S/A.