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Conselho Deliberativo do Botafogo vai votar sobre Plano de Metas e orçamento de 2021

Reunião, que será realizada de forma virtual, está marcada para o dia 29 de março e discutirá finanças, objetivos na temporada e aprovação de painéis de publicidade em sedes...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Pautas sobre o futuro do Botafogo serão discutidas de forma oficial. O clube de General Severiano marcou uma reunião do Conselho Deliberativo para o dia 29 de março, uma segunda-feira, para debater temas que envolvem diversas áreas do Alvinegro. O encontro, por conta da pandemia do novo coronavírus, será realizado de forma virtual.
+ Botafogo almeja ao menos três contratações para a temporada
Entre os temas debatidos, o topo será a aprovação do Plano de Metas, que envolve o objetivo do Botafogo dentro de campo em 2021, e o Orçamento, com o resumo das finanças no ano passado. O Conselho Fiscal também dará um parecer sobre os temas.
Além disto, o Deliberativo do Alvinegro também irá discutir sobre a proposta dos atuais diretores de reorganizar as vice-presidências do clube - algo previsto em Estatuto - e votarão sobre a cessão de espaços nas sedes do Botafogo para a instalação de painéis publicitários.
Outros temas também envolvem a autorização da área do Centro de Treinamento, o Espaço Lonier, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para a utilização dos times de base e indicar os representantes do Alvinegro que irão participar das próximas assembleias gerais da Companhia Botafogo S/A.
Na reunião, será decidido aquilo que for votado pela maioria dos conselheiros. O encontro, como de praxe, não será aberto para torcedores em geral.

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