Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conselho Deliberativo afasta José Carlos Peres da presidência do Santos; Orlando Rollo assume
futebol

Conselho Deliberativo afasta José Carlos Peres da presidência do Santos; Orlando Rollo assume

Conselheiros santistas foram favoráveis a parecer que indica abertura de processo de impeachment contra o atual presidente; Absolvido, vice assume provisoriamente...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 21:58
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
José Carlos Peres foi afastado da presidência do Santos. Na noite desta segunda-feira (28), o Conselho Deliberativo do Peixe foi favorável ao parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, que indicou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente santista devido a irregularidades no demonstrativo financeiro do clube em 2019.
Absolvido das acusações, o vice-presidente, Orlando Rollo, que apresentou a sua defesa separadamente dos demais gestores, assume a presidência do Alvinegro Praiano imediatamente. Peres terá agora direito a ampla defesa, que será analisada novamente pela CIS e levada aos conselheiros dentro de um intervalo de 60 dias. No entanto, ele passará por essa etapa já cumprindo o afastamento. A Comissão de Estatuto foi contrária a saída do presidente do seu cargo, mas o líder da Mesa Diretiva do Egrégio, Marcelo Teixeira, optou por seguir o rito da Comissão de Inquérito e Sindicância.
José Carlos Peres não esteve presente na videoconferência, que contou com a participação de quatro gestores: Anilton Perão, Estevam Rujas, Fabio Gaia e Pedro Doria.
O presidente da CIS, Vidal Sion, afirmou ser um dia histórico, pelo fato do Peixe ser o primeiro clube a afastar um mandatário dentro das diretrizes do Profut, programa de refinanciamento de dívidas no qual o Santos faz parte.
PROTESTO EM FRENTE A VILA
Antes do início da reunião virtual, um grupo de torcedores uniformizados protestaram na frente da Vila Belmiro pedindo o afastamento de Peres e demais gestores e pressionando o Conselho Deliberativo conduzir tal ação. Faixas e cânticos contra a atual gestão deram a tônica da manifestação.
Presente na secretaria social do clube, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, foi cobrado presencialmente pelos torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados