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Conselheiros obtêm assinaturas para Jorge Salgado dar explicações sobre desempenho do Vasco no futebol

Grupo liderado por Julio Brant superou o número de signatários necessários para que o Conselho Deliberativo cruz-maltino paute a convocação do presidente do clube...
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Publicado em 

06 dez 2021 às 16:40

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:40

O péssimo desempenho do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro segue pressionando a gestão comandada por Jorge Salgado. Diferentes grupos de sócios e torcedores não sócios já se manifestaram, e desta vez foi a oposição interna quem se mobilizou. A chapa Sempre Vasco conseguiu recolher as 60 assinaturas necessárias para que o presidente do clube dê explicações numa reunião extraordinária no Conselho Deliberativo.Na verdade, foram 65 pessoas que assinaram a convocação. Além dos conselheiros eleitos, o grupo encabeçado por Julio Brant conseguiu assinaturas de natos (beneméritos ou grande beneméritos). Desta forma, cabe ao presidente do Deliberativo, Carlos Fonseca, pautar a carta em reunião na casa.
Tal convocação considera quatro pontos. Confira abaixo:
"1 - Os motivos que levaram o Vasco, apesar de ter a maior folha salarial da Série B, não conseguir o acesso para a Série A, pela primeira vez na sua história;
2 - O não cumprimento da promessa de um "futebol forte e vencedor" registrado na sua Declaração de Compromissos;
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
3 - O porquê do planejamento do futebol, realizado posteriormente ao rebaixamento e de forma centralizada pela presidência, desrespeitando promessa de companha, não fez o time figurar em nenhuma rodada no G4 do campeonato brasileiro da Série B;
Crédito: JorgeSalgadoeJulioBrantsãodoisdosprincipaisnomesdapolíticadoVasco(MontagemLANCE!

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