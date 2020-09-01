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Conselheiros do Santos discutirão parecer fiscal e votarão estudo sobre participação eleitoral a distância

L! teve acesso ao relatório da Comissão Fiscal sobre o primeiro semestre de 2020 que será analisado em reunião virtual desta terça-feira (01)...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 05:30

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 05:30
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Conselho Deliberativo do Santos se reunirá virtualmente nesta terça-feira (01), a partir das 19h, de forma extraordinária. Entre as pautas principais está a apresentação do relatório referente ao primeiro semestre de 2020 e a votação do estudo feito pela Comissão Eleitoral sobre o voto a distância.
A reportagem do LANCE! teve acesso à análise feita pelo Conselho Fiscal, que será apresentada aos conselheiros. O documento aponta um deficit de R$ 41.679.475 nos primeiros seis meses do clube, o número representa um aumento de 1.783,04% do valor orçado para o período, que já previa o fechamento no vermelho, mas de R$ 2.213.420. O relatório se atenta aos custos administrativos, operacionais (referentes ao futebol), ambas mensuráveis, e as extraordinárias, que se previsona, mas não mensura. A justificativa apresentada pela gestão para os números foram os gastos exagerados pelo Departamento de Futebol nos custos referentes a aquisição do meia Cueva, além da não aprovação da proposta de redução de despesas não aprovado pelo Egrégio, que, por sua vez, não vê cabimento argumentação, por entender que as despesas extrapolariam o orçamento independentemente da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o levantamento, o prejuízo acumulado pela diretoria santista durante os 2 anos e 6 meses de gestão é de R$ 95,5 milhões.
O parecer do Conselho Fiscal também aponta 26,07% de aumento no endividamento, percentual que cresce para 56,39% considerando apenas a receita do primeiro semestre. Ambos os números são superiores ao limite, que corresponde a 10%.
O relatório conclui afirmando que gestão atual é incapaz administrativamente, criticando também a forma com que os trâmites se desenrolaram no Conselho Deliberativo, após duas reprovações de contas e outras denuncias.

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