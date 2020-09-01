Conselheiros do Santos discutirão parecer fiscal e votarão estudo sobre participação eleitoral a distância

O Conselho Deliberativo do Santos se reunirá virtualmente nesta terça-feira (01), a partir das 19h, de forma extraordinária. Entre as pautas principais está a apresentação do relatório referente ao primeiro semestre de 2020 e a votação do estudo feito pela Comissão Eleitoral sobre o voto a distância.

A reportagem do LANCE! teve acesso à análise feita pelo Conselho Fiscal, que será apresentada aos conselheiros. O documento aponta um deficit de R$ 41.679.475 nos primeiros seis meses do clube, o número representa um aumento de 1.783,04% do valor orçado para o período, que já previa o fechamento no vermelho, mas de R$ 2.213.420. O relatório se atenta aos custos administrativos, operacionais (referentes ao futebol), ambas mensuráveis, e as extraordinárias, que se previsona, mas não mensura. A justificativa apresentada pela gestão para os números foram os gastos exagerados pelo Departamento de Futebol nos custos referentes a aquisição do meia Cueva, além da não aprovação da proposta de redução de despesas não aprovado pelo Egrégio, que, por sua vez, não vê cabimento argumentação, por entender que as despesas extrapolariam o orçamento independentemente da pandemia do novo coronavírus.