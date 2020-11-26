Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conselheiros de grupos do Flamengo propõe afastamento de dirigentes que se candidatarem a cargos políticos
Conselheiros de grupos do Flamengo propõe afastamento de dirigentes que se candidatarem a cargos políticos

Efeito Marcos Braz: proposta, protocolada nesta semana no clube, foi externada pelo grupo 'Flamengo da Gente', se dá após candidatura do VP de futebol, que se elegeu vereador...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 12:28

LanceNet

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta quinta-feira, membros do grupo "Flamengo da Gente" e demais "conselheiros e conselheiras de outros grupos políticos e independentes" informaram que uma proposta de emenda ao estatuto do clube foi protocolada. A motivação é a seguinte: o anseio pela obrigatoriedade do "licenciamento, durante a campanha eleitoral, de qualquer membro de poder que se candidate a um cargo eletivo externo".
- Conselheiros e conselheiras do Flamengo da Gente, em conjunto com conselheiros e conselheiras de outros grupos políticos e independentes, protocolaram nesta terça-feira no Conselho Deliberativo um projeto de Emenda ao Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo, para tornar obrigatório o licenciamento, durante a campanha eleitoral, de qualquer membro de poder que se candidate a um cargo eletivo externo - diz um trecho da nota oficial. A votação irá a plenário, pois, como o documento frisa, teve uma proposta "subscrita por mais de 50 conselheiros". O fomento surgiu devido à candidatura de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que recebeu cerca de 40 mil votos na eleição deste ano e tornou-se vereador do Rio (de 2021 a 2024).
Braz já havia realçado que não abriria mão de sua função no clube.
Veja a nota publicada pelo grupo "Flamengo da Gente" na íntegra:
"Conselheiros e conselheiras do Flamengo da Gente, em conjunto com conselheiros e conselheiras de outros grupos políticos e independentes, protocolaram nesta terça-feira no Conselho Deliberativo um projeto de Emenda ao Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo, para tornar obrigatório o licenciamento, durante a campanha eleitoral, de qualquer membro de poder que se candidate a um cargo eletivo externo
A proposta é subscrita por mais de 50 conselheiros, o que, nos termos do Estatuto, torna obrigatória sua votação em plenário.
Esclarecemos, ainda, que optamos por esperar passar a eleição municipal para protocolar o projeto. Acreditamos que assim o tema possa ser debatido sem o calor da disputa e que mais conselheiros se sensibilizem da necessidade de não misturar o Clube de Regatas do Flamengo com projetos políticos pessoais."

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados