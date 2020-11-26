Conselheiros de grupos do Flamengo propõe afastamento de dirigentes que se candidatarem a cargos políticos

- Conselheiros e conselheiras do Flamengo da Gente, em conjunto com conselheiros e conselheiras de outros grupos políticos e independentes, protocolaram nesta terça-feira no Conselho Deliberativo um projeto de Emenda ao Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo, para tornar obrigatório o licenciamento, durante a campanha eleitoral, de qualquer membro de poder que se candidate a um cargo eletivo externo - diz um trecho da nota oficial. A votação irá a plenário, pois, como o documento frisa, teve uma proposta "subscrita por mais de 50 conselheiros". O fomento surgiu devido à candidatura de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que recebeu cerca de 40 mil votos na eleição deste ano e tornou-se vereador do Rio (de 2021 a 2024).
Braz já havia realçado que não abriria mão de sua função no clube.
Veja a nota publicada pelo grupo "Flamengo da Gente" na íntegra:
"Conselheiros e conselheiras do Flamengo da Gente, em conjunto com conselheiros e conselheiras de outros grupos políticos e independentes, protocolaram nesta terça-feira no Conselho Deliberativo um projeto de Emenda ao Estatuto Social do Clube de Regatas do Flamengo, para tornar obrigatório o licenciamento, durante a campanha eleitoral, de qualquer membro de poder que se candidate a um cargo eletivo externo
A proposta é subscrita por mais de 50 conselheiros, o que, nos termos do Estatuto, torna obrigatória sua votação em plenário.
Esclarecemos, ainda, que optamos por esperar passar a eleição municipal para protocolar o projeto. Acreditamos que assim o tema possa ser debatido sem o calor da disputa e que mais conselheiros se sensibilizem da necessidade de não misturar o Clube de Regatas do Flamengo com projetos políticos pessoais."