Conmebol venderá ingressos simbólicos para final da Libertadores

A Conmebol firmou uma parceria com Santos e Palmeiras para venda de ingressos simbólicos para a grande final da Copa Libertadores da América, uma ação especial no combate à Covid-19. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.Os ingressos simbólicos da final custarão R$ 20. Eles não darão direito a entrar no estádio, mas servirão para o torcedor guardar uma lembrança digital da partida, além de colaborar no combate à doença.Não há limites de ingressos e todo o valor arrecadado será doado a instituições que ajudam no combate aos impactos da Covid-19. Ele também será usado para o desenvolvimento do esporte brasileiro.