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Conmebol venderá ingressos simbólicos para final da Libertadores

Eles custarão R$ 20 e não darão direito a entrar no estádio, mas servirão para o torcedor guardar uma lembrança digital da partida, além de colaborar no combate à Covid-19...
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Publicado em 

23 jan 2021 às 16:30

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Torcedor que quiser guardar uma lembrança virtual pode comprar ingresso para Santos x Palmeiras (Arte Lance!
A Conmebol firmou uma parceria com Santos e Palmeiras para venda de ingressos simbólicos para a grande final da Copa Libertadores da América, uma ação especial no combate à Covid-19. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.Os ingressos simbólicos da final custarão R$ 20. Eles não darão direito a entrar no estádio, mas servirão para o torcedor guardar uma lembrança digital da partida, além de colaborar no combate à doença.Não há limites de ingressos e todo o valor arrecadado será doado a instituições que ajudam no combate aos impactos da Covid-19. Ele também será usado para o desenvolvimento do esporte brasileiro.
A grande decisão da Copa Libertadores da América será disputada entre Santos e Palmeiras, no próximo dia 30 de janeiro, em jogo único, no Maracanã.

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