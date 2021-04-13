Conmebol receberá 50 mil doses de vacina contra a Covid-19

Conmebol deve iniciar vacinação na Copa América Crédito: Norberto Duarte/AFP

A Conmebol anunciou que irá receber 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Sinovac, empresa que tem parceria com o Instituto Butantan no Brasil. A imunização deve ter como foco os clubes que disputam a Libertadores e Copa Sul-Americana nas categorias masculino e feminino. E também as seleções que vão disputar a Copa América.

"Esta é a melhor notícias que a família do futebol sul-americano pode receber É um passo enorme para vencer a Covid-19, mas não significa que vamos abaixar nossa guarda. Manteremos nossa postura responsável, que permitiu concluir nossos torneios sem contratempos ou alteração no formato", disse Alejandro Domínguez, presidente da entidade.