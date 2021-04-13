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Futebol

Conmebol receberá 50 mil doses de vacina contra a Covid-19

Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai, fez a intermediação com a China para conseguir vacina para os atletas das principais competições da América do Sul

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:07

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 12:07
Conmebol deve iniciar vacinação na Copa América Crédito: Norberto Duarte/AFP
A Conmebol anunciou que irá receber 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Sinovac, empresa que tem parceria com o Instituto Butantan no Brasil. A imunização deve ter como foco os clubes que disputam a Libertadores e Copa Sul-Americana nas categorias masculino e feminino. E também as seleções que vão disputar a Copa América.
"Esta é a melhor notícias que a família do futebol sul-americano pode receber É um passo enorme para vencer a Covid-19, mas não significa que vamos abaixar nossa guarda. Manteremos nossa postura responsável, que permitiu concluir nossos torneios sem contratempos ou alteração no formato", disse Alejandro Domínguez, presidente da entidade.
O mandatário também agradeceu à Sinovac por entender que "o futebol é uma atividade fundamental para a economia, cultura, saúde física e mental" para as pessoas. No entanto, ainda não há informações sobre quando essas doses serão distribuídas. Enquanto isso, a fase de grupos da Libertadores começa no próximo dia 20.

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