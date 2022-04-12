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Conmebol pune Nino, do Fluminense, com um jogo de suspensão e multa por expulsão pela Libertadores

Jogador já cumpriu o gancho na partida contra o Oriente Petrolero, na primeira rodada da Copa Sul-Americana...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 13:48
A Comissão Disciplinar da Conmebol puniu o zagueiro Nino com um jogo de suspensão e multa de 1.500 dólares (cerca de R$ 7 mil) por conta da expulsão na eliminação do Fluminense para o Olimpia (PAR), na Libertadores. O jogador já cumpriu a primeira parte da pena no duelo com o Oriente Petrolero, na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.Nino, portanto, está livre para enfrentar o Junior Barraquilla (COL) nesta quarta, pela segunda rodada da fase de grupos. O defensor foi punido de acordo com os Artigos 73, que diz respeito a expulsões e suspensões por partida, e 16.6, que prevê a combinação de multas às suspensões, do Código Disciplinar na Conmebol.
Veja a tabela da Copa Sul-Americana
De acordo com a entidade, valor da multa será debitado automaticamente da quantia que o Fluminense receberá por direitos televisivos ou de patrocínio.
O Fluminense é o líder do Grupo H da Sul-Americana, com três pontos. Junior e Unión Santa Fe (ARG) tem um cada. O Oriente Petrolero tem zero.
Crédito: NinofoiexpulsonaretafinaldaeliminaçãodoFluminensenaLibertadores(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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