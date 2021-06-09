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Conmebol publica decisão de processo contra o Flamengo por publicidade nas redes sociais

Flamengo foi apenas advertido pela Conmebol por publicações nas redes sociais que não estavam de acordo com o Manual de Clubes da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 11:35

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:35

Crédito: Conmebol abriu processo contra o Flamengo por posts relacionados à partida contra o Vélez (F: Marcelo Cortes/CRF
A Conmebol publicou nesta semana a decisão da Comissão Disciplinar a respeito do processo contra o Flamengo por conta de publicações feitas pelo clubes nas redes sociais em desacordo com o Manual de Clubes da Libertadores de 2021. O Rubro-Negro foi advertido pela entidade, que reiterou que, em caso de reincidência, poderá multar o clube em até 150 mil dólares.Não cabe recurso à decisão publicada nesta segunda-feira. O processo contra o Flamengo foi aberto em abril, como publicado pelo LANCE!, devido aos posts feitos pelo clube que, na visão do Departamento de Propriedade Intelectual da Conmebol, praticavam "Marketing de Emboscada", vinculando patrocinadores e empresas que não adquiriram os direitos da Conmebol à Copa Libertadores.

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