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Conmebol muda data da estreia de Fluminense ou Grêmio na Libertadores

Equipes dependem do resultado da final da Copa do Brasil para definir qual dos dois encara o Ayacucho, do Peru, na segunda fase do torneio...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 14:19
Crédito: Divulgação/Twitter
A estreia de Fluminense ou Grêmio na Libertadores mudou de terça-feira, dia 9, para quarta, dia 10, pela segunda fase da competição. O duelo será contra o Ayacucho, do Peru, e depende do resultado da final da Copa do Brasil para ter uma definição. O segundo jogo entre os gaúchos e o Palmeiras acontece no domingo, às 18h, no Allianz Parque. A volta está confirmada para o dia 16, no Estádio Garcilaso de Cusco, na altitude (3.399m).
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A entidade entendeu que o Grêmio não teria tempo de descanso, já que precisaria entrar em campo pouco mais de 48 horas depois da partida em São Paulo. Há também uma dificuldade de logística, já que o jogo de ida será no Brasil e a equipe peruana só saberia se precisaria viajar para Porto Alegre ou para o Rio de Janeiro após a Copa do Brasil.
Caso o Grêmio vença a competição, o Fluminense, que terminou o Campeonato Brasileiro em quinto, precisará disputar as primeiras fases do torneio continental. Porém, se o Palmeiras levantar a taça, o Tricolor carioca herda a vaga direto na fase de grupos, fazendo os gaúchos encararem o Ayacucho. O primeiro jogo da decisão foi 1 a 0 para os paulistas.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORESO Fluminense já vinha pedindo um adiamento da partida, assim como o Ayacucho. No último sábado, o presidente Mário Bittencourt falou sobre o assunto, mas, na ocasião, ainda não havia tido sucesso na tentativa.
- Já houve uma tentativa logo depois que acabou o jogo na quinta-feira. O Marcelo Penha entrou em contato com a Conmebol, mas até o momento não houve êxito. O clube peruano (Ayacucho) também está tentando, até porque, no dia 7, às 18h, eles ainda não sabem para onde vão (Rio de Janeiro ou Porto Alegre). Nós pelo menos sabemos que vamos jogar no Rio de Janeiro. Todos estão tentando, mas temos que esperar. A princípio, jogo mantido - disse o presidente.

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