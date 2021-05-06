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Conmebol fala em 'perfeição' do Flamengo na Libertadores e destaca feitos históricos

Rubro-Negro manteve 100% de aproveitamento ao vencer, pela primeira vez na história, os três primeiros jogos na fase de grupos da Libertadores. Sequência de gols é enaltecida...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 12:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 12:58
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo está rindo à toa (também) quando o assunto é Libertadores. Nos três primeiros jogos válidos pelo Grupo G, venceu todos e manteve o 100% de aproveitamento após o fim do turno pela primeira vez na história. O site da Conmebol, inclusive, falou em "perfeição" na trajetória do clube, além de destacar feitos históricos alcançados após o recente triunfo sobre a LDU, em Quito, ocorrido na última terça-feira, por 3 a 2. A Conmebol realçou a sequência significativa do Fla em anotar três gols na mesma partida e o fato de Gabigol ter ido às redes nos quatro últimos jogos pela Libertadores, sublinhando a raridade das marcas:
- Flamengo anotou três gols (ou mais) nos últimos três jogos da Libertadores (três vitórias). É a primeira vez que o time chega a três jogos consecutivos anotando três ou mais gols no torneio desde abril de 1993 (3V).
- Gabigol anotou nos últimos quatro jogos do Flamengo na Libertadores (saldo: seis gols, três vitórias e um empate). É o segundo jogador que alcança essa racha de quatro partidas marcando, após Gaúcho em 1991 (6G 4V).
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Por falar em Gabigol, diante da LDU, ele chegou a 16 gols pelo Flamengo em Libertadores, igualando Zico no topo da artilharia geral. Quanto à situação na tabela, o Rubro-Negro só precisa de uma vitória na próxima rodada para assegurar, matematicamente, uma vaga nas oitavas do torneio (saiba mais).
Agora, no entanto, a chave está virada para o Carioca. Neste sábado, a partir das 21h05, o amplo favorito Flamengo enfrenta o Volta Redonda pelo jogo da volta das semifinais, no Maracanã. Na ida, vitória rubro-negra por 3 a 0.

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