Conmebol fala em 'perfeição' do Flamengo na Libertadores e destaca feitos históricos

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo está rindo à toa (também) quando o assunto é Libertadores. Nos três primeiros jogos válidos pelo Grupo G, venceu todos e manteve o 100% de aproveitamento após o fim do turno pela primeira vez na história. O site da Conmebol, inclusive, falou em "perfeição" na trajetória do clube, além de destacar feitos históricos alcançados após o recente triunfo sobre a LDU, em Quito, ocorrido na última terça-feira, por 3 a 2. A Conmebol realçou a sequência significativa do Fla em anotar três gols na mesma partida e o fato de Gabigol ter ido às redes nos quatro últimos jogos pela Libertadores, sublinhando a raridade das marcas:

- Flamengo anotou três gols (ou mais) nos últimos três jogos da Libertadores (três vitórias). É a primeira vez que o time chega a três jogos consecutivos anotando três ou mais gols no torneio desde abril de 1993 (3V).

- Gabigol anotou nos últimos quatro jogos do Flamengo na Libertadores (saldo: seis gols, três vitórias e um empate). É o segundo jogador que alcança essa racha de quatro partidas marcando, após Gaúcho em 1991 (6G 4V).

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Por falar em Gabigol, diante da LDU, ele chegou a 16 gols pelo Flamengo em Libertadores, igualando Zico no topo da artilharia geral. Quanto à situação na tabela, o Rubro-Negro só precisa de uma vitória na próxima rodada para assegurar, matematicamente, uma vaga nas oitavas do torneio (saiba mais).