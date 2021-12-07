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Conmebol divulga calendário e Palmeiras conhece datas da Libertadores 2022

Verdão tentará conquistar o tricampeonato consecutivo pela primeira vez na história do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 07:30

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 07:30

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (6), o calendário da Libertadores da América 2022. Com isso, o Palmerias estreia pela fase de grupos da competição na semana do dia 6 de abril.
Antes disso, o Verdão entra em campo pela Recopa Sul-Americana. O torneio reúne o campeão da Libertadores, que foi conquistada mais uma vez pelo Verdão, e da Copa Sul-Americana, que teve o Athletico-PR como campeão.A equipe disputará, também, o Mundial de Clubes, torneio no qual estreia no dia 8 de fevereiro. Se passar à final, a partida será realizada no dia 12.
Pela Libertadores, o Palmeiras soma três títulos. Em 2022, a equipe tentará conquistar o tricampeonato consecutivo pela primeira vez na história do futebol brasileiro.
Crédito: CesarGreco/Palmeiras

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