Conmebol divulga calendário e Palmeiras conhece datas da Libertadores 2022

A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (6), o calendário da Libertadores da América 2022. Com isso, o Palmerias estreia pela fase de grupos da competição na semana do dia 6 de abril.

Antes disso, o Verdão entra em campo pela Recopa Sul-Americana. O torneio reúne o campeão da Libertadores, que foi conquistada mais uma vez pelo Verdão, e da Copa Sul-Americana, que teve o Athletico-PR como campeão.A equipe disputará, também, o Mundial de Clubes, torneio no qual estreia no dia 8 de fevereiro. Se passar à final, a partida será realizada no dia 12.