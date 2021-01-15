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Conmebol destaca trajetória do Santos na Libertadores em vídeo emocionante

Vídeo tem imagens de Pelé, Neymar, gols da campanha deste ano e atletas cantando o hino...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:28

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:28

Crédito: AFP
A Conmebol divulgou em seus perfis nas redes sociais um vídeo emocionante com a trajetória do Santos na Copa Libertadores da América. O texto enalteceu a quinta participação do clube em finais da competição e destacou os jogadores do Peixe cantando o hino do clube.O vídeo tem imagens de Pelé em jogo contra o Boca na final da Libertadores de 63, tem Neymar comemorando o título de 2011 e os gols da campanha deste ano. Para encerrar, o vídeo tem uma parte da entrevista do técnico Cuca após a vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors na última quarta-feira.- Quando acaba um jogo e a gente vai para a final da Libertadores e os caras cantam o hino do time, eu no lugar de qualquer torcedor do Santos estaria chorando com uma imagem daquela - afirmou o treinador.
Veja o vídeo abaixo:

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