Conmebol define datas e horários dos jogos entre Fluminense e Olímpia pela terceira fase da Libertadores

O Fluminense já sabe quando voltará a entrar em campo pela Libertadores. A disputa com o Olímpia, do Paraguai, por uma vaga na fase de grupos começa na próxima quarta-feira, dia 9, no Rio de Janeiro, e termina uma semana depois, em 16 de março, em Assunção. A Conmebol havia sinalizado que os clubes jogariam na terça, mas o clube paraguaio pediu que fosse no dia seguinte por conta da logística.O primeiro duelo será no Estádio Nilton Santos e a volta acontecerá no Defensores del Chaco. O Flu abre o confronto da terceira fase em casa por estar pior colocado no ranking da Conmebol (o Tricolor é o 30º, enquanto os paraguaios são 14º).

Primeiro jogo: quarta-feira, 9/3 - 21h30 - Nilton SantosSegundo jogo: quarta-feira, 16/3 - 21h30 - Defensores del Chaco

O pedido para que os jogos fossem terça-feira foi do SBT, que detém os direitos de transmissão. No entanto, o Olímpia entra em campo no domingo contra o Tacuary, pelo campeonato local, o que dificultaria a viagem ao Rio com mais tempo. O Fluminense, por outro lado, joga neste sábado, diante do Resende, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, valendo a Taça Guanabara.O Flu chega a esse estágio depois de deixar o Millonarios, da Colômbia, para trás com duas vitórias, uma por 2 a 1 fora de casa e a segunda por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Caso avance, o Tricolor disputará a fase de grupos da Libertadores e entrará no pote 4 do sorteio. A definição das chaves está programada para o próximo dia 23 de março. Se perder, ganhará uma vaga na Sul-Americana.

A Libertadores é um dos grandes objetivos do Fluminense na temporada, que se reforçou pensando justamente em ter um elenco equilibrado para o torneio. Um dos motivos é a premiação. No total, o Tricolor já arrecadou 500 mil dólares (quase R$ 2,6 milhões) pela segunda fase, além de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) quando atuar como mandante na terceira. Se chegar à fase de grupos, o Fluminense ainda soma nessa conta mais 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões), sendo 1 milhão de dólares por cada jogo como mandante.